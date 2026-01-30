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۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۱۶

آیت الله فلاحتی: بسیاری از مفاسد اقتصادی ریشه در خویشاوندسالاری دارد

آیت الله فلاحتی: بسیاری از مفاسد اقتصادی ریشه در خویشاوندسالاری دارد

رشت- امام جمعه رشت با بیان اینکه بخش قابل توجهی از آسیب‌های اقتصادی ناشی از نظارت‌نکردن مدیران بر اطرافیان است، گفت: مسئولان در برابر عملکرد نزدیکان خود در پیشگاه الهی مسئول‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رشت با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: صیانت مسئولان از خود و نزدیکانشان در برابر مفاسد اقتصادی ضرورت دارد.

نهج‌البلاغه؛ منشور عدالت برای مدیران اسلامی

امام جمعه رشت با اشاره به نامه ۵۳ نهج‌البلاغه، وظایف حاکمان و مسئولان نظام اسلامی را تبیین کرد و گفت: امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در این نامه، به‌ویژه در بند ۱۲۷، به صراحت نسبت به خطر ظلم و خیانت اقتصادی از سوی مسئولان و اطرافیان آنان هشدار می‌دهد.

وی افزود: در نظام اسلامی، مسئولان پیش از هر چیز باید خود را از آلودگی‌های اقتصادی حفظ کنند و سپس بر عملکرد نزدیکان، اقوام و اطرافیانشان نظارت جدی داشته باشند تا از سوءاستفاده از قدرت و موقعیت جلوگیری شود.

آیت‌الله فلاحتی با بیان اینکه هر مسئول، خواص و نزدیکانی دارد که ممکن است دچار خودمحوری، تکبر و زیاده‌خواهی شوند، تصریح کرد: برخی از این افراد به نام مسئول، دست در جیب مردم می‌کنند و بدون احساس مسئولیت، به بیت‌المال آسیب می‌زنند.

وی ادامه داد: امیرالمؤمنین علیه‌السلام این افراد را خیانت‌کار معرفی می‌کند و می‌فرماید که در دادگاه الهی مورد محاکمه قرار خواهند گرفت و مسئول اصلی این ظلم‌ها نیز خود مدیران هستند که اجازه چنین سوءاستفاده‌هایی را داده‌اند.

تبعیض در قانون، ظلم آشکار

امام جمعه رشت با انتقاد از تبعیض در اجرای قانون گفت: اگر یک مسئول به نزدیکان خود امتیاز ویژه بدهد؛ چه در واگذاری زمین، چه در قراردادها، مجوزها، مسیرهای آب، جاده یا پروژه‌های عمومی، این ظلمی آشکار به جامعه است و ننگ آن در دنیا و آخرت بر عهده آن مدیر خواهد بود.
وی افزود: بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی امروز، ریشه در رابطه‌بازی، خویشاوندسالاری و بی‌توجهی به عدالت دارد.

امام جمعه رشت با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو، ولادت حضرت علی‌اکبر علیه‌السلام و روز جوان را به جوانان تبریک گفت و افزود: ماندگاری حضرت علی‌اکبر در تاریخ، به دلیل بصیرت، پاسخگویی و روحیه مسئولیت‌پذیری ایشان بود.

وی همچنین بازگشت تاریخی امام خمینی (ره) در دوازدهم بهمن و آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی را گرامی داشت و گفت: خداوند روح امام را با پیامبر اسلام و اهل‌بیت عصمت و طهارت محشور فرماید.

نیمه شعبان؛ امید بزرگ بشریت

آیت‌الله فلاحتی با تبریک فرا رسیدن نیمه شعبان و میلاد حضرت ولی‌عصر (عج)، روایتی از کتاب ثواب‌الاعمال شیخ صدوق نقل کرد و گفت: بر اساس این روایت، هر کس سوره «بنی‌اسرائیل» (اسراء) را در شب‌های جمعه تلاوت کند، پیش از مرگ به دیدار امام زمان (عج) نائل شده و از یاران ایشان خواهد بود.

کد مطلب 6735205

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