آیت الله فلاحتی: بسیاری از مفاسد اقتصادی ریشه در خویشاوندسالاری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رشت با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: صیانت مسئولان از خود و نزدیکانشان در برابر مفاسد اقتصادی ضرورت دارد.

نهج‌البلاغه؛ منشور عدالت برای مدیران اسلامی

امام جمعه رشت با اشاره به نامه ۵۳ نهج‌البلاغه، وظایف حاکمان و مسئولان نظام اسلامی را تبیین کرد و گفت: امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در این نامه، به‌ویژه در بند ۱۲۷، به صراحت نسبت به خطر ظلم و خیانت اقتصادی از سوی مسئولان و اطرافیان آنان هشدار می‌دهد.

وی افزود: در نظام اسلامی، مسئولان پیش از هر چیز باید خود را از آلودگی‌های اقتصادی حفظ کنند و سپس بر عملکرد نزدیکان، اقوام و اطرافیانشان نظارت جدی داشته باشند تا از سوءاستفاده از قدرت و موقعیت جلوگیری شود.

آیت‌الله فلاحتی با بیان اینکه هر مسئول، خواص و نزدیکانی دارد که ممکن است دچار خودمحوری، تکبر و زیاده‌خواهی شوند، تصریح کرد: برخی از این افراد به نام مسئول، دست در جیب مردم می‌کنند و بدون احساس مسئولیت، به بیت‌المال آسیب می‌زنند.

وی ادامه داد: امیرالمؤمنین علیه‌السلام این افراد را خیانت‌کار معرفی می‌کند و می‌فرماید که در دادگاه الهی مورد محاکمه قرار خواهند گرفت و مسئول اصلی این ظلم‌ها نیز خود مدیران هستند که اجازه چنین سوءاستفاده‌هایی را داده‌اند.

تبعیض در قانون، ظلم آشکار

امام جمعه رشت با انتقاد از تبعیض در اجرای قانون گفت: اگر یک مسئول به نزدیکان خود امتیاز ویژه بدهد؛ چه در واگذاری زمین، چه در قراردادها، مجوزها، مسیرهای آب، جاده یا پروژه‌های عمومی، این ظلمی آشکار به جامعه است و ننگ آن در دنیا و آخرت بر عهده آن مدیر خواهد بود.

وی افزود: بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی امروز، ریشه در رابطه‌بازی، خویشاوندسالاری و بی‌توجهی به عدالت دارد.

امام جمعه رشت با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو، ولادت حضرت علی‌اکبر علیه‌السلام و روز جوان را به جوانان تبریک گفت و افزود: ماندگاری حضرت علی‌اکبر در تاریخ، به دلیل بصیرت، پاسخگویی و روحیه مسئولیت‌پذیری ایشان بود.

وی همچنین بازگشت تاریخی امام خمینی (ره) در دوازدهم بهمن و آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی را گرامی داشت و گفت: خداوند روح امام را با پیامبر اسلام و اهل‌بیت عصمت و طهارت محشور فرماید.

نیمه شعبان؛ امید بزرگ بشریت

آیت‌الله فلاحتی با تبریک فرا رسیدن نیمه شعبان و میلاد حضرت ولی‌عصر (عج)، روایتی از کتاب ثواب‌الاعمال شیخ صدوق نقل کرد و گفت: بر اساس این روایت، هر کس سوره «بنی‌اسرائیل» (اسراء) را در شب‌های جمعه تلاوت کند، پیش از مرگ به دیدار امام زمان (عج) نائل شده و از یاران ایشان خواهد بود.