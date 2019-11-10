به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نیکنام حسینی پور دبیر بیست و هفتمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران پیش از ظهر امروز یکشنبه ۱۹ آبان ماه با حضور اصحاب رسانه در سرای اهل قلم برگزار شد. حسینی پور در ابتدای این نشست گفت: هفته کتاب رویدادی بود که ابتدا نهالی جوان بود و حالا درختی تناور شده است و با وجود تحریم ها و شرایط سخت اقتصادی، امسال با مشارکت بیش از ۷۰ سازمان و نهاد مختلف برگزار می شود که برخی از این نهادها متولی حوزه کتاب هستند و بعضی دیگر شاید ارتباط سازمانی نداشته باشند از جمله می توان به وزارت کشاورزی و وزارت نیرو اشاره کرد.

وی افزود: رویکردمان در هفته کتاب امسال چند نکته را شامل می شود که یکی از آنها مشارکت سازمان ها و تشکل های مردم نهاد با توجه به تأکید اصحاب رسانه بر مردمی تر برگزار شدن هفته کتاب بود. ما هم سعی کردیم انجمن های قلم و فعالان حوزه نشر را در مشارکت در برگزاری برنامه های هفته کتاب، همگام و همسو کنیم که اکثراً لبیک گفتند؛ چه در تهران و چه در شهرهای مختلف. نکته بعدی تمرکز زدایی از تهران بود که یکی از نقاط قوت هفته کتاب است و امسال استان های مختلف ما ظرفیت های بالقوه خود را بالفعل کردند. استان های مختلف ما ظرفیت های زیادی دارند.

مدیرعامل خانه کتاب ادامه داد: از سال گذشته افتتاحیه هفته کتاب در پایتخت کتاب ایران برگزار می شود که امسال یک اتفاق میمون دیگر هم با همکاری نهاد کتابخانه ها در این زمینه رخ می دهد و آن این است که آنها برنامه تجلیل از کتابداران کشور را که در سطح ملی اجرا می شود را در یزد برگزار خواهد کرد. نکته بعدی شعار هفته کتاب است که در شورای سیاست گذاری بحث های مختلفی درباره آن شد. تعداد زیادی از اندیشمندان و اصحاب رسانه در این خصوص همفکری داشتند و اکثر قریب به اتفاقشان بر این باور بودند که شعار سال گذشته حس خوبی به مردم می داد. بحث هایی هم درباره شعارهایی مانند «با هم خواندن» شد اما جمع بندی شورای سیاست گذاری بر این بود که همان شعار سال گذشته یعنی «حال خوش خواندن» انتخاب شود که با توجه به اینکه هفته کتاب امسال همزمان با میلاد پیامبر اکرم (ص) است می تواند حال خوشی به جامعه بدهد.

حسینی پور گفت: سال گذشته نامگذاری روزهای هفته کتاب را داشتیم که امسال رویکردمان در نامگذاری کمی تغییر کرده و ترکیبی از رویکرد سال گذشته و رویکرد جدید است. به این ترتیب برای نامگذاری روزهای هفته کتاب که از ۴ شنبه ۲۲ آبان آغاز می شود به این جمع بندی رسیدیم: کتاب و پایتخت کتاب ایران، کتابخانه کانون فرهنگی معلم، کتاب معجزه پیامبر، وقف کتاب ترویج کتابخوانی، مدرسه کتاب محور دانش آموز کتابخوان، کتاب آینده، کتاب مبنای تمدن، کتاب فضای مجازی و کتابفروشی پاتوق فرهنگی.

وی در ادامه سخنان خود گفت: وقف موضوعات مهمی است که در کتاب امسال سعی کردیم با خیرین فعالی که در این زمینه تلاش می کنند به تعامل برسیم. در حوزه کودک و نوجوان هم اگر بتوانیم سرمایه گذاری کنیم و نهادهای متولی را مانند آموزش و پرورش و بهزیستی همراه کنیم، می توانیم در آینده برداشت بهتری از این سرمایه گذاری داشته باشیم. اگر محور مدرسه ما واقعاً کتاب باشد می توانیم دانش آموزان اندیشمند تربیت کنیم.

دبیر هفته کتاب ادامه داد: رویکرد دیگر ما جهانی تر کردن هفته کتاب است که در این زمینه با سازمان فرهنگ و ارتباطات صحبت هایی کرده ایم و کشورهای ترکیه، مجارستان، سوئد، بلاروس، قرقیزستان، رواندا و ... برای برگزاری برنامه های هفته کتاب اعلام آمادگی کرده اند که همکاری ادبی متقابل، رونمایی کتاب و ... از جمله برنامه های ما در این کشورها خواهد بود چون تلاش داریم نسل سوم و چهارم ایرانیان خارج از کشور را با هفته کتاب مرتبط کنیم تا شکاف نسلی گسترده نشود. خود ستاد هفته کتاب هم تلاش کرد در این دوره اگر بنا دارد کمکی به برگزاری کند این کمک را به انجمن هایی که نیاز به مشارکت دارند، معطوف کند.

حسینی پور افزود: هفته کتاب یک هفته ترویجی تبلیغی است و این مفهوم را به همراه اسم خود دارد. به نظرم نقش اصحاب رسانه در انتقال این مفهوم بسیار مهم است و امیدواریم بتوانیم تأثیرگذاری خبرنگاران و اصحاب رسانه را با برگزاری جشنواره کتاب و رسانه تقدیر کنیم. اولین برنامه هفته کتاب امسال مانند سنوات گذشته حضور دست اندرکاران و کتابداران در حرم امام خمینی و تجدید بیعت با آرمان های ایشان است که روز ۲۱ آبان سه شنبه برگزار می شود. برنامه افتتاحیه هم روز پنج شنبه با حضور محسن جوادی معاون فرهنگی وزیر ارشاد در یزد خواهد بود. ادای احترام به سومین شهید محراب، به صدا درآوردن زنگ دانایی در مدارس، افتتاح دو کتابفروشی جدید، بازدیدها و ... از جمله برنامه های هفته کتاب در شهر یزد خواهد بود. برنامه هایی هم با همکاری شهرداری تهران داریم که به عنوان مثال با مشارکت سرای محله، کتاب های ۲۲ برج مسکونی در ۲۲ منطقه تهران تأمین می شود و خود شهروندان تصدی کار این کتابها را به عهده می گیرند. همچنین برگزاری جشنواره «کتاب محمد (ص)» را خواهیم داشت که جزئیات آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

توضیحاتی درباره جشنواره کتاب و رسانه و دبیر آن

دبیر هفته کتاب ادامه داد: دومین جشنواره کتاب در فضای مجازی به عنوان صفحه خیال امسال در هفته کتاب برگزار می شود تا از افرادی که در صفحه مجازی و همچنین در قالب استارتاپ ها در زمینه کتاب فعالیت می کنند، تقدیر به عمل آید. اختتامیه جشنواره کتاب و رسانه را هم خواهیم داشت که برخی از دوستان و اهالی رسانه در انتصاب علیرضا بهرامی دبیر این جشنواره، بحث و حرف و حدیث هایی داشته اند. در توضیح این ماجرا باید بگویم دوره فعلی هفدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه است که سعی کرده ایم در دو دوره اخیر آن را ارتقاء دهیم؛ هم از جهت پایگاه اینترنتی و هم آئین نامه. شاید جشنواره دچار نقص هایی باشد اما حداقل داشتن قانون ایراد دار بهتر از بی قانونی است و به این دلیل از آقای بهرامی امسال خواستیم قبول زحمت کنند که سال آینده اگر ما یا ایشان نبودند، جشنواره طبق یک آئین نامه مشخص حرکت کند. جالب است که در این دوره یک رشد صد درصدی در زمینه تعداد آثار داشتیم و نزدیک به هزار اثر ثبت نام کردند. برایم جالب بود که برخی مدیر کل های صدا و سیماهای استانی به این دوره از جشنواره اثر فرستادند.

حسینی پور ادامه داد: امسال در هفته کتاب ششمین جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی را داریم که اختتامیه آن در تالار فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود. همچنین با همکاری آموزش و پرورش ۵۰ هزار نمایشگاه در ۵۰ هزار مدرسه کشور برپا می شود و جشنواره دانایی، توانایی نیز با همکاری این وزارتخانه برگزار می شود که مسابقه کتابخوانی است و ۵۰۰ هزار دانش آموز در آن شرکت کردند. در نتیجه ۴۰۰ نفرشان انتخاب شدند تا در اردوگاه شهید باهنر در یک اردوی تفریحی حضور پیدا کرده و با نویسندگان بزرگ کشور دیدار کنند. اختتامیه این جشنواره روز ۲۶ آبان با حضور وزیران آموزش و پرورش و ارشاد در کتابخانه ملی برگزار می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امسال در هفته کتاب از ناشران نمونه تجلیل می شود که این برنامه از نمایشگاه کتاب به هفته کتاب منتقل شده و همراه با آن رونمایی از جلد دوم کتاب «تاریخ شفاهی نشر» را خواهیم داشت.

توضیح درباره مشکلات پائیزه کتاب

دبیر هفته کتاب در بخشی از این نشست درباره عدم برگزاری طرح پائیزه کتاب در پائیز ۹۸ گفت: علیرغم پیگیری های ما از معاونت فرهنگی و جلساتی که برگزار شد، متأسفانه چون چشم انداز روشنی از بودجه فرهنگی وجود نداشت، گفتند که طرح پائیزه را برگزار نکنیم. در نتیجه ما خودمان شروع به رایزنی با بنگاه های اقتصادی کردیم که بخشی از هزینه ها را تأمین کنیم. در نهایت در جلسه ای که در ساعت ۸ دیشب با شهرداری تهران برگزار شد، شهرداری تقبل کرد که از ۲۳ تا ۳۰ آبان ماه، طرح پائیزه در کتاب فروشی های تهران با ۲۰ درصد تخفیف شروع شود. ما انتظار داریم نهادهای دیگر هم همکاری کنند تا ما زیرساخت های اجرای این طرح را در استان ها، فراهم کنیم. مثل اتفاقی که در اردبیل افتاد و همزمان با هفته اردبیل، طرح فصلی تابستانه هم اجرا شد.

حسینی پور با اشاره به وقوع سیل در استان لرستان گفت: این سیل آسیب زیادی به کتاب فروشی ها و کتاب هایشان زد. برخی از کتاب فروشی ها به طور کامل نابود شدند و بسیاری از کتاب ها هم دچار آب گرفتگی شدند. در همین زمینه بنا داریم در هفته کتاب امسال طرح «همت عالی» را برگزار کنیم که به سبب اجرای آن کتاب های آب گرفته به تهران منتقل می شوند تا شهروندان آنها را خریداری کنند و کتابفروشی های آسیب دیده لرستان به حیاتشان ادامه دهند. محل اجرای این طرح نیز بنا است با همکاری شهرداری، زیر پل کریمخان باشد.

در ادامه این نشست رجایی دبیر جشنواره صفحه خیال (کتاب در فضای مجازی) به بیان توضیحاتی درباره دومین دوره این جشنواره پرداخت.