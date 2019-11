به گزارش خبرنگار مهر، احتمالاً کمتر مفهومی در ادبیات سیاسی به اندازه «رادیکالیسم» کاربردی گیج‌کننده پیدا کرده است. لذا این کتاب می‌کوشد با تعیین ویژگی‌هایی کم و بیش توافق‌پذیر، درکی نسبتاً عینی‌تر از چیستی رادیکالیسم، تشخیص آن از سایر اشکال کنش‌گرایی و شرایط وقوع آن در بستر تاریخ و اجتماع فراهم آورد.

نویسنده تلاش می‌کند به سنخ‌شناسی گسترده‌ای از رادیکالیسم در جنبش‌های اجتماعی دست بزند؛ اما تأکید اصلی او بر موقعیت‌هایی است که سه حوزه رادیکالیسم، انقلاب و تروریسم به رغم تمایزات مشخص، هماهنگی و همپوشانی می‌یابند.

به عبارت دیگر، این کتاب بررسی جامعی از تقارن جنبش‌های اجتماعی رادیکال و انقلابی با خشونت‌های سیاسی ارائه می‌دهد. کالین بک می‌نویسد: «با آنکه می‌توان رادیکالیسم را بدون خشونت، انقلاب را بدون ترور، و تروریسم را بدون اهداف رادیکال تصور کرد؛ اما مباحث این کتاب … بر حوزه‌هایی که منعکس‌کننده اشتراک عمل آنهاست متمرکزند.»

با توجه به سبک، نوآوری قابل‌توجه و رویکردی که کتاب به‌ویژه در پرداختن به بعضی از مسائل بسیار چالش‌برانگیز، از جمله در خصوص رابطه مذهب، تروریسم و خشونت سیاسی دارد، ترجمه آن در اختیار همه علاقمندان به ویژه پژوهندگان رادیکالیسم قرار گرفت. مطالعه این کتاب برای دانشجویان علوم سیاسی، روابط بین الملل و جامعه‌شناسی بسیار سودمند است.

فهرست کتاب عبارت است از:

بخش اول: بازشناسی شناخته ها

فصل اول: رادیکالیسم چیست؟

فصل دوم: چه کسی رادیکال است؟

فصل سوم: جنبشهای رادیکال چگونه سازماندهی می شوند؟

فصل چهارم: رادیکالیسم کجا و چه زمانی روی نشان می دهد؟

بخش دوم: شناسایی ناشناخته ها

فصل پنجم: آیا رادیکالیسم درباره ایده ها و ایدئولوژی است؟

فصل ششم: آیا رادیکالیسم چرخه حیات دارد؟

فصل هفتم: چرا و چگونه امواج رادیکالیسم اشاعه می یابد؟

فصل هشتم: گذشته و آینده رادیکالیسم چیست؟

کالین جی. بک دانشیار جامعه شناسی کالج پونوما Ponoma در کلارمونت کالیفرنیاست. او در زمینه هایی مانند جامعه شناسی جهانی – فراملی و سیاسی، جنبش و انقلاب در کشورهای اسلامی، رهیافت های پژوهش کمی و نیز تاریخی–تطبیقی مطالعه و تحقیق می کند؛ اما علاقه ویژه او به موضوع رادیکالیسم در جنبش های اجتماعی، نظیر انقلاب و تروریسم است. برخی منابع از او با عنوان یکی از ده پژوهشگر برتر تروریسم یاد کرده اند. تنها کتاب او با عنوان «رادیکال ها، انقلابی ها و تروریست ها» (کتاب حاضر) در سال ۲۰۱۵ منتشر و با استقبال جامعه علمی و دانشگاهی روبه رو شد. بک همچنین بیست مقاله پژوهشی در زمینه علایقش تاکنون منتشر کرده است که به خاطر برخی از آنها نیز جوایزی دریافت کرده است. وی تاکنون بیش از ۴۰ مقاله و سخنرانی در همایش های مختلف ملی و بین اامللی ارائه کرده است. بک عضو هیئت تحریریه مجله Journal for the Study of Radicalism و همزمان داور بسیاری نشریات مرتبط با حوزه های مطالعاتی خود به ویژه جامعه شناسی است.

ایرج همتی در سال ۱۳۴۱ در خرمشهر متولد شد. فارغ­ التحصیل دکتری علوم سیاسی از دانشگاه تهران بوده، طی سالهای ۷۸ – ۱۳۷۷ در حوزه روزنامه­ نگاری فعالیت کرد. او در ششمین جشنواره مطبوعات (اردیبهشت ۱۳۷۸) به عنوان یکی از برگزیدگان رتبه دوم جشنواره در رشته مقالات سیاسی موفق به دریافت قلم بلورین شد. در سال­های ۸۴ – ۱۳۸۱ به عنوان مدیر گروه مطالعات احزاب و مدیر علمی پروژه تدوین اسناد انتخابات پس از انقلاب با وزارت کشور همکاری داشت.

از سوابق علمی و تحقیقاتی وی تهیه و نگارش کتاب «رأی، رأی پهلوی است» که در سال ۱۳۸۳ و به سفارش سازمان پژوهش و برنامه­ ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش انجام گرفت و تاکنون ۶ بار تجدید چاپ شده است؛ ترجمه مقاله «هویت و سیاست خارجی در خاورمیانه» نوشته استفان سیدمن؛ ترجمه مشترک مقاله «دموکراسی، نابرابری و بازسازی سیاست» از استیون فریدمن؛ تألیف مشترک کتاب «دیپلماسی ایران و قطعنامه ۵۹۸ » و تألیف مشترک کتاب ۲۸ روزشمار جنگ ایران و عراق با عنوان نخستین عملیات بزرگ در شمال­غرب: والفجر ۴، انفجار مقر تفنگداران دریایی امریکا در بیروت و سفر فرستاده ویژه امریکا به عراق. این کتاب در سال ۱۳۹۷ به عنوان یکی از ۱۰ اثر برگزیده کتاب سال جمهوری اسلامی شناخته شد. وی همچنین سوابقی از فعالیت­ آموزشی در دانشگاه را در کارنامه خود دارد.

محمد بابایی عضو هئیت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی است. تحصیلات دوران کارشناسی و کارشناسی ارشد را در دانشگاه شهید بهشتی در رشته علوم سیاسی به پایان رساند. دوره دکتری علوم سیاسی را نیز در دانشگاه تهران و در گرایش جامعه شناسی سیاسی گذراند. روش شناسی در علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی با تاکید بر جنبش های سیاسی و اجتماعی، نظریه ها و رویکرد های جامعه شناسی سیاسی، ارتباطات سیاسی، انتخابات و بازاریابی سیاسی؛ و نیز سیاست و حکومت در خاورمیانه حوزه های مطالعه و تحقیق ایشان است. از ایشان تاکنون مقالات متعددی در حوزه های یاد شده منتشر شده است. علاوه بر ترجمه کتاب «رادیکالها، انقلابی ها و تروریستها» ترجمه کتاب دیگری از ایشان درباره رادیکال شدن جنبش های اجتماعی به زودی منتشر خواهد شد.

کتاب «رادیکال‌ها، انقلابی‌ها، و تروریست‌ها» تألیف کالین جی. بک با ترجمه ایرج همتی و محمد بابایی به همت نشر لوگوس در ۲۴۶ صفحه به بهای ۴۰۰۰۰۰ ریال منتشر شد.