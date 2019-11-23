۲۲ واحد بوم گردی در شهرستان دره شهر فعال شد

مجتبی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای استفاده از ظرفیت های گردشگری شهرستان و بالا بردن ظرفیت اسکان گردشگران در شهرستان، تاکنون ۲۲ واحد بوم گردی در شهرستان دره شهر فعال شده است.

وی افزود: میراث فرهنگی شهرستان با ارائه تسهیلات از احداث بوم گردی ها در شهرستان حمایت می کند.

وی با اشاره به اینکه در واحدهای بوم گردی از صنایع دستی شهرستان و غذاهای بومی و محلی استفاده می شود، گفت: طبیعت زیبا و ومکان‌های تاریخی شهرستان دره شهر شرایطی فرصتی فراهم آورده تا صنعت بوم گردی دراین شهرستان بیش از گذشته رونق گیرد.

فرهادی اضافه کرد: توسعه صنعت بوم گردی درکنار اقامتگاه‌های چهارفصل به شیوه سنتی رونق اشتغال با توسعه صنعت بوم گردی محیطی آرام ومفرح را برای گردشگران به ارمغان آورده است.

رئیس میراث فرهنگی دره شهر تصریح کرد: بوم گردی های شهرستان در طبیعتی دیدنی، فرهنگ، آداب و رسوم محلی را ارائه می‌دهند، امروزه اقامتگاه‌های بوم گردی عاملی موثر بر متنوع کردن پایه‌های درآمدی روستاها نیز به شمار می‌آیند.

به گفته مدیر میراث فرهنگی دره شهر، این شهرستان دارای ۵۰۰ اثر تاریخی است که ۱۴۰ مورد آنها در فهرست آثار ملی ثبت شده است.