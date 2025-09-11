خبرگزاری مهر -گروه استانها: شهرستان درهشهر، واقع در جنوب شرقی استان ایلام، با جمعیتی بیش از ۶۵ هزار نفر به عنوان یکی از غنیترین نقاط کشور از نظر تنوع فرهنگی و تاریخی شناخته میشود.
درهشهر با ۱۹۰ اثر ثبت ملی و دهها جاذبه گردشگری ثبتنشده، این روزها با توسعه اقامتگاههای بومگردی، خود را برای فصل تازهای از گردشگری آماده کرده است.
دره شهر ظرفیت تبدیل شدن به قطب گردشگری غرب کشور را دارد
مدیر یکی از اقامتگاههای بومگردی دره شهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت فرهنگ بومی گفت: دره شهر از طبیعت بکر گرفته تا آثار تاریخی چند هزار ساله، همه ظرفیتها را برای تبدیلشدن به یک مقصد مهم گردشگری دارد.
علی مرادی افزود: برای بهرهبرداری کامل از این پتانسیل، ما نیازمند زیرساختهای قویتر مانند جادههای ایمن، علائم راهنمای گردشگری و اینترنت پایدار هستیم.
یکی از فعال گردشگری شهرستان دره شهر در گفتگو با خبرنگار مهر نیز با تأکید بر نقش بومگردی در اشتغالزایی بیان کرد: هر خانه بومگردی در این شهرستان میتواند چندین شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند.
زهرا اکبری عنوان کرد: بازگشت زندگی به روستا، احیای مراسم محلی و آموزش صنایعدستی، همه از دل توسعه بومگردی شکل گرفته است. حمایت جدی مسئولان از تبلیغات دیجیتال و مشارکت بخش خصوصی میتواند این روند را شتاب دهد.
وی بیان کرد: گردشگر وقتی وارد درهشهر میشود، در واقع وارد یک موزه زنده میشود. شهر تاریخی سیمره، موسیقی محلی و مهماننوازی مردم باید با حفظ اصالت و در عین حال رعایت استانداردهای میزبانی بینالمللی ارائه شود. اینجاست که آموزش و ارتقای سطح مهارت مدیران اقامتگاهها اهمیت پیدا میکند.
اکبری گفت: از مسئولان درخواست داریم در کنار ارائه تسهیلات کمبهره برای ایجاد و توسعه اقامتگاهها، بر رفع نواقص زیرساختی و معرفی منسجم برند گردشگری درهشهر نیز تمرکز کنند.
وی اضافه کرد: بهبود راههای دسترسی به آثار تاریخی مثل تنگه بهرام چوبین، پل گاومیشان، قلعه پور اشرف و روستاهای هدف بومگردی از نیازهای اصلی گردشگری شهرستان دره شهر است.
این فعال گردشگری گفت: ایجاد تابلوها و علائم راهنمای چندزبانه در مسیرها و محوطههای گردشگری شهرستان دره شهر از دیگر نیازهای حوزه گردشگری شهرستان دره شهر است.
وی ادامه داد: توسعه خدمات رفاهی مانند پارکینگ، سرویس بهداشتی، آلاچیق و فضای سبز در اطراف جاذبهها باید برای گردشگران فراهم شود.
اکبری بیان کرد: توسعه اقامتگاهها شامل هتلهای کوچک، مهمانسراهای روستایی و گسترش اقامتگاههای بومگردی استاندارد میتواند در توسعه گردشگری شهرستان مؤثر باشد.
نگاهی استانی به بومگردی
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر، استان ایلام دارای بیش از ۱۴۰ اقامتگاه بومگردی ثبتشده و فعال است که سهم شهرستان درهشهر از این تعداد، قابلتوجه و روبهرشد است.
فرزاد شریفی ادامه داد: بومگردی در این استان به یک محور اصلی توسعه گردشگری تبدیل شده و با استقبال بالای گردشگران داخلی و حتی برخی تورهای خارجی مواجه شدهایم.
وی با اشاره به جایگاه ویژه درهشهر در گردشگری استان ادامه داد: درهشهر از لحاظ تنوع جاذبهها، جزو مناطق کمنظیر ایلام است. ترکیب آثار تاریخی، طبیعت بکر، و فرهنگ مهماننوازی مردم محلی یک بسته کامل گردشگری ایجاد کرده که ظرفیت جذب سالانه هزاران گردشگر را دارد.
شریفی همچنین تأکید کرد: برنامه ما برای توسعه بومگردی، شامل ارائه تسهیلات کمبهره به سرمایهگذاران، آموزش استانداردهای بینالمللی به مدیران اقامتگاهها و کمک به تبلیغات دیجیتال این مراکز است. ما اعتقاد داریم بومگردی نهتنها یک صنعت گردشگری، بلکه ابزار مهمی برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان و احیای فرهنگ بومی است.
درهشهر، یکی از کهنترین نقاط غرب ایران، به واسطه ترکیب منحصربهفرد آثار تاریخی، چشماندازهای طبیعی و آئینهای محلی، ظرفیتی بیبدیل برای صنعت گردشگری محسوب میشود. استقبال روزافزون گردشگران داخلی و تورهای خارجی از بومگردی در این شهرستان، لزوم برنامهریزی هدفمند برای بهرهبرداری پایدار از این پتانسیلها را پررنگتر کرده است.
بهگفته مسئولان، توسعه اقامتگاههای بومگردی باعث شده روستاییان به ماندن در زادگاه خود تشویق شوند و مراسم کهن دوباره احیا شود. نمونهاش برپایی جشنهای محلی، آموزش صنایعدستی به گردشگران و رونق بازارهای هفتگی روستاهای شهرستان است.
