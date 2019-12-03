جوانان دروازه تمدن اسلامی هستند/ برخی هنوز جوانان را باور ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی شامگاه سه شنبه در جمع جوانان لرستان و در آخرین جلسه مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به اینکه اگر محصول ۱۲ سال تلاش، گرد هم آمدن مجموعه ای از جوانان مومن و انقلابی در دفتر نماینده ولی فقیه باشد، من این را بزرگترین دستاورد می دانم، اظهار داشت: از رهبر فرزانه و حکیم انقلاب یاد گرفتیم که تکیه بر جوانان مایه پیشرفت و تعالی است، اعتماد به جوانان مایه سلامت و سعادت است، میدان دادن به جوانان سبب امیدواری و پیشرفت همه جانبه است.

میدان باز کردن برای جوانان مانند گشودن دروازه هایی است که منتهی به تمدن بزرگ اسلامی می شود

وی با بیان اینکه میدان باز کردن برای جوانان مانند گشودن دروازه هایی است که منتهی به تمدن بزرگ اسلامی می شود، تصریح کرد: به همین جهت رهبر معظم انقلاب در گام دوم انقلاب مسئولیت را به جوانان سپردند.

نماینده ولی فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه رسیدن به تمدن اسلامی تنها با تلاش جوانان امکان پذیر است، افزود: چه زیبا پیامبر اکرم فرمود وقتی من مبعوث به رسالت شدم جوانان مرا یاری کردند اما دیگران با من مخالفت کردند، چه زیباست وقتی یگانه منجی عالم بشریت ظهور می کند یارانش از جوانان هستند؛ در دوران دفاع مقدس هم شاهد رشادت و شجاعت و شهامت از جوانان بودیم.

حیف بعضی ها هنوز جوانان را باور ندارند

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه اگر مقام معظم رهبری رزم قوم لر را قبل از آنکه شنیدنی باشد دیدنی معرفی کرد، به خاطر رزمندگان جوان لرستانی بوده است، گفت: اگر در مبارزه با تروریست ها، تکفیری و معاندین و ضد انقلاب کسانی با غیرت ایستادگی کردند و با غیرت و شجاعت به عنوان قهرمان جهاد و شهادت لقب گرفتند از لرستان بودند؛ شهید سید نورخدا موسوی یکی از این قهرمانان جهاد و شهادت است. فرماندهی شجاع و دلاور و غیور مرد لر بود که در برابر تکفیری ها ایستاد و به شهادت رسید.

وی با بیان اینکه اگر امروز تمام توطئه های دشمنان نقش برآب می شود به برکت حضور جوانان است، تصریح کرد: حیف بعضی ها هنوز جوانان را باور ندارند، در همین هفته گذشته در جایی صحبت از نقش جوانان بود که من گفتم اکثر جوانان ایرانی مومن و انقلابی و ولایتمدار هستند، برخی بر من خرده گرفتند، اما من بر این باورم و معجزه میدان دادن به جوانان را دیدم. در فعالیت های فرهنگی چه کارهایی جوانان همین شهرستان و استان انجام دادند.

در عرصه اقتصاد هم اگر جوانان را باور داشته باشیم می توانند مشکلات اقتصادی را رفع کنند

نماینده ولی فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه امروز جوانان در عرصه جنگ نرم حرف اول را می زنند، کارهای بسیار زیبا، دقیق و ظریفی را انجام می دهند، یادآور شد: در عرصه اقتصاد هم اگر جوانان را باور داشته باشیم می توانند مشکلات اقتصادی را رفع کنند.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه شرط موفقیت شما جوانان عزیز اول اخلاص و قصد قربت است، خاطرنشان کرد: شما جوانان اگر از کسی تعریف می کنید چشم داشتی ندارید، اگر با کسی هم مخالفت می کنید اینطور نیست که منافع شما به خطر افتاده باشد، شما به خدا و انقلاب و نظام و رهبری می اندیشید.

وی گفت: شرط دیگر موفقیت شما اعتماد به نفس است، خودتان را باور کنید. خداوند استعداد و توانمندی بالایی به شما داده که باید قدر بدانید.

امیدوار بودن عامل موفقیت شما جوانان است

نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به اینکه امیدوار بودن عامل موفقیت شما جوانان است، مایوس نشوید، مبادا اینکه حرکتی را آغاز کردید و به مانع برخورد کردید بخواهید مایوس شوید، اظهار داشت: هیچ مانعی نیست مگر آنکه جوان آن مانع را از سر راه برخواهد داشت. توکل بر خدا داشته باشید، جوان پشتیبانی جز خدا ندارد، از همه بالاتر داشتن خط فکر صحیح ولایی و ولایتمدار بودن عامل موفقیت جوانان است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه شما همه جوان هستید و تازه می خواهید در میدان فعالیت های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و ... بیایید، اگر می خواهید سعادتمند شوید در مسیر ولایت باشید. مسیر ولایت مسیر سعادت است، ادامه داد: از تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر می کنم، مجمع مشورتی فضایی صمیمی بود که جوانان می آمدند کار می کردند، میدانی شده بود برای رویش نسل جوان، در مرحله اول تعدادی از جوانان جمع شدند نشستند و چارچوبی برای خود ترسیم کردند، بعد از فعالیت های متعدد نیازمند این شد که حرکت دیگری آغاز شود لذا دوستان دیگری آمدند، اساسنامه دیگری نوشته شد و شورای راهبردی شکل گرفت. دوستان عزیزی از ابتدا بودند و همراهی کردند و امروز هم هستند.

دو خاطره ای که برای امام جمعه خرم آباد ماندگار شد

وی افزود: ۴۳۰۰ نفر عضویت خود را در این مجمع اعلام کردند، برخی خوب فعالیت کردند و برخی نه، همین که ۴۳۰۰ نفر بیایند در یک مجموعه ای خود را سهیم بدانند دستاورد بسیار بزرگی است. این مجمع مشورتی امروز تا به اینجا رسیده و قطعا امام جمعه بعدی نیز حتما با توصیه مقام معظم رهبری با جوانان خواهند بود و با جوانان کار خواهند کرد.

نماینده ولی فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه امیدوارم این مجمع بارور و شکوفا شود و به درخت تنومندی تبدیل شود، گفت: برای من بعد از ۱۲ سال دو خاطره ماندگار شد، یکی خاطره روز جمعه قبل که با مردم خداحافظی کردیم و مردم به صورت خودجوش بدرقه ماندگاری به جا گذاشتند، این نشانه خون گرمی مردم لرستان است و من به یاد جمله ای که رهبری در حکم من آورده بود افتادم که «مردم لرستان مردم وفادار به انقلاب و نظام هستند»؛ خاطره ماندگار دوم هم امروز بود که حضور شما جوانان عزیز خاطره فراموش نشدنی برای ما باقی گذاشت.

نامه جمعی از جوانان لرستانی به رهبر انقلاب

براساس این گزارش، در حاشیه این دیدار جمعی از جوانان لرستانی در نامه ای خطاب به مقام معظم رهبری به پاس خدمات ارزشمند و بی شائبه، تأثیرگذار و مخلصانه استاد فرزانه حضرت آیت الله سید احمد میرعمادی در کسوت نماینده مقام معظم رهبری در لرستان طی سال های متمادی از ایشان به جهت این انتصاب تشکر کردند.

در بخشی از این نامه آمده است: توجه به نسل جوان و پر انرژی جامعه از ابتدای حضور آیت الله میرعمادی در لرستان چشمگیر بود و توانست جوانان ولایی، ارزشی،انقلابی و اهل علم زیادی را حول محور مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان با تدبیرش گرد هم آورد و منشا خدمات ارزنده ای در استان لرستان و انقلاب باشد.