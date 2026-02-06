به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح استخر دانشآموزی شهرستان دالاهو ظهر جمعه با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، فرماندار و امامجمعه این شهرستان، مدیران کل آموزشوپرورش و نوسازی مدارس استان و جمعی از مسئولان و مدیران شهرستانی برگزار شد.
این پروژه با ۱۳۰۰ مترمربع زیربنا، ۱۲۰۰ مترمربع محوطهسازی و ۱۵۰ مترمربع دیوارکشی احداث شده و اعتبار آن بالغ بر ۲۹۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی تأمین شده است. این مجموعه بهمنظور توسعه عدالت آموزشی، ارتقای سلامت جسمی و ایجاد بستر مناسب برای پرورش استعدادهای ورزشی دانشآموزان شهرستان طراحی و ساخته شده است.
در این مراسم حبیبی، استاندار کرمانشاه، با تبریک ایامالله دهه فجر، اظهار کرد: بسیار خرسندم که امروز این توفیق حاصل شد در جمع مردم شریف شهرستان دالاهو حضور داشته باشم و شاهد بهرهبرداری یکی از پروژههای مهم آموزشی و ورزشی استان باشم. وی با قدردانی از امامجمعه، فرماندار، مدیران شهرستان و اعضای شورای تأمین، از عملکرد مطلوب ادارهکل آموزشوپرورش و کرد.
استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در مسیر توسعه همهجانبه استان گفت: توسعه باید در تمام ابعاد اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی بهصورت متوازن دنبال شود و توجه به حوزه فرهنگ و ورزش، بهویژه برای نسل جوان، از اهمیت دوچندان برخوردار است. وی افزود: تقویت زیرساختها در حوزه آموزش و پرورش از اولویتهای اصلی مدیریت استان است و افتتاح چنین طرحهایی نشاندهنده تحقق عملی این رویکرد است.
حبیبی خاطرنشان کرد: پروژههای فرهنگی و آموزشی در سطح استان مورد حمایت ویژه قرار دارند و بهزودی شاهد بهرهبرداری طرحهای بیشتری در شهرستانها خواهیم بود. وی ضمن تأکید بر استمرار اقدامات توسعهای در استان، از برنامهریزی برای تکمیل و افتتاح مجموعههای آموزشی، ورزشی و فرهنگی جدید در مناطق کمتر برخوردار خبر داد.
گفتنی است روز گذشته نیز استخر دانشآموزی شهرستان روانسر همزمان با ایامالله دهه مبارک فجر و با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
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