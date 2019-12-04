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۱۳ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۵۴

رئیس کل دادگستری مازندران:

احکام قضایی قطعی ۱۰ مدیر سابق شهرستان محمودآباد صادر شد

احکام قضایی قطعی ۱۰ مدیر سابق شهرستان محمودآباد صادر شد

ساری -رئیس کل دادگستری استان مازندران از صدور احکام قطعی ۱۰ تن از مدیران سابق شهرستان محمودآباد با عناوین اتهامی نظیر تغییر کاربری غیرمجاز اراضی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری از صدور احکام قطعی برخی از مدیران سابق شهرستان محمودآباد خبر داد و گفت: احکام قضایی مدیران سابق برخی از ادارات شهرستان محمودآباد با عناوین اتهامی مانند تغییر کاربری غیرمجاز، مزاحمت در اجرای احکام منابع طبیعی، جعل، شهادت کذب، رشوه و ارتشاء در یکی از شعبات دادگاه تجدیدنظر استان مازندران قطعی شد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه این پرونده با جدیت تمام رسیدگی شد، افزود: متهمین پرونده مذکور از مدیران و کارمندان سابق بخشداری، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک و دهیاری بوده‌اند که پس از تفهیم اتهام در دادگاه بدوی و صدور حکم محکومیت این افراد، احکام صادره در دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نیز قطعیت یافته است.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا ۱۰ نفر به نام‌های سلمان دریایی، اسدالله محسنی، رجب مهدوی، حسین رضوی، علی اکبر زارع، مجتبی زارع، حسین اسماعیلی، مرتضی سلحشور، تراب حسی، دل آرام دریایی دستگیر و پس از صدور احکام قطعی این افراد به حبس، شلاق، انفصال از خدمات دولتی، ضبط وجوه پرداختی ناشی از ارتشاء و پرداخت میلیون‌ها تومان جزای نقدی تا دو برابر بهاء اراضی زراعی و باغ‌ها وقلع و قمع بنا بابت تغییر کاربری اراضی محکوم شدند.

رییس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه تمام عزم دستگاه قضایی استان مازندران شناسایی و بستن راه‌های بروز فساد و مبارزه با مفاسد است، تصریح کرد: مبارزه جدی و قاطعانه با فساد در چارچوب قانون انجام می‌گیرد و سیاست ما رسیدگی به پرونده‌های مهم در نهایت دقت و سرعت است تا بسترهای فساد اداری و مالی خشکانده و ناامن شود. ش

کد مطلب 4788548

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