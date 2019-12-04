احکام قضایی قطعی ۱۰ مدیر سابق شهرستان محمودآباد صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری از صدور احکام قطعی برخی از مدیران سابق شهرستان محمودآباد خبر داد و گفت: احکام قضایی مدیران سابق برخی از ادارات شهرستان محمودآباد با عناوین اتهامی مانند تغییر کاربری غیرمجاز، مزاحمت در اجرای احکام منابع طبیعی، جعل، شهادت کذب، رشوه و ارتشاء در یکی از شعبات دادگاه تجدیدنظر استان مازندران قطعی شد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه این پرونده با جدیت تمام رسیدگی شد، افزود: متهمین پرونده مذکور از مدیران و کارمندان سابق بخشداری، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک و دهیاری بوده‌اند که پس از تفهیم اتهام در دادگاه بدوی و صدور حکم محکومیت این افراد، احکام صادره در دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نیز قطعیت یافته است.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا ۱۰ نفر به نام‌های سلمان دریایی، اسدالله محسنی، رجب مهدوی، حسین رضوی، علی اکبر زارع، مجتبی زارع، حسین اسماعیلی، مرتضی سلحشور، تراب حسی، دل آرام دریایی دستگیر و پس از صدور احکام قطعی این افراد به حبس، شلاق، انفصال از خدمات دولتی، ضبط وجوه پرداختی ناشی از ارتشاء و پرداخت میلیون‌ها تومان جزای نقدی تا دو برابر بهاء اراضی زراعی و باغ‌ها وقلع و قمع بنا بابت تغییر کاربری اراضی محکوم شدند.

رییس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه تمام عزم دستگاه قضایی استان مازندران شناسایی و بستن راه‌های بروز فساد و مبارزه با مفاسد است، تصریح کرد: مبارزه جدی و قاطعانه با فساد در چارچوب قانون انجام می‌گیرد و سیاست ما رسیدگی به پرونده‌های مهم در نهایت دقت و سرعت است تا بسترهای فساد اداری و مالی خشکانده و ناامن شود. ش