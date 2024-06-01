حملات بالگردی و پهپادی رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه ادامه دارد.

بالگردهای آپاچی رژیم صهیونیستی شرق منطقه الزیتون در جنوب شرق شهر غزه را زیر آتش گرفتند.

از سوی دیگر منابع امنیتی از زخمی شدن شماری از فلسطینی ها در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به منطقه تل السلطان در غرب شهر رفح خبر دادند.

همچنین بالگردهای رژیم صهیونیستی مناطق جنوبی تل الهوا در جنوب غرب شهر غزه را هدف قرار دادند.

این در حالی است که دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که نظامیان رژیم صهیونیستی در جبالیا در شمال نوار غزه مرتکب جنایاتی وحشیانه شدند و تیم‌های امدادرسانی همچنان در حال خارج کردن اجساد شهدا از زیر آوار هستند.

دفتر مذکور طی بیانیه‌ای اعلام کرد: اوضاع انسانی در شمال غزه هر لحظه بدتر می‌شود و ساکنان این منطقه به دنبال بمباران مراکز اسکان آوارگان هیچ سرپناهی ندارند و در فضای باز زندگی می‌کنند. به قحطی حقیقی در مناطق شمالی نوار غزه نزدیک می‌شویم و ساکنان این منطقه چیزی برای خوردن پیدا نمی‌کنند. هر توافقی که متضمن بازگشایی تمامی گذرگاه‌های نوار غزه نباشد ناقص است و موجب تشدید رنج و مصیبت‌های فلسطینیان خواهد شد. هیچ جایگزینی برای بازگشایی تمامی گذرگاه‌ها و ورود روزانه حداقل ۱۰۰ کامیون کمک به این باریکه وجود ندارد.