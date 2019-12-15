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۲۴ آذر ۱۳۹۸، ۱۸:۲۰

بررسی مجدد تعیین مکان‌هایی برای اعتراضات عمومی در شورای شهر

بررسی مجدد تعیین مکان‌هایی برای اعتراضات عمومی در شورای شهر

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از لزوم انتخاب فضاهای عمومی امن برای اعتراضات عمومی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجد جامعی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران با بیان این که این روزها گزارش‌هایی از وضعیت جان باختگان و خانواده‌های آنها در هفته‌های اخیر داده می‌شود و ما هم معمولا دنبال نوش دارو بعد از مرگ سهراب هستیم. چرا که چندی پیش اتفاقاتی در شهر افتاد و گروهی از هم وطنان جان خود را از دست دادند، گفت: به دنبال آن فضایی ایجاد شد و بسیاری از بزرگان قوا از حق اعتراض شهروندان دفاع کردند و ایجاد فضاهای شهری امن و رسمی برای اعتراضات دوباره مطرح شد.

وی افزود: به هر حال شهر جای اعتراض است و اعتراض اگر دیده و شنیده شود نمی‌توان اعتراض را به مخالفان نسبت داد. هر چند که در هر اعتراضی امکان حضور غرض ورزان و آشوب گران نیز وجود دارد.

مسجد جامعی با بیان این که اگر به اعتراضات رسمیت ببخشیم از خشونت گرا شدن کاسته می‌شود، گفت: به هر حال بر ایجاد فضاهای امن شهری و رسمی با همکاری شوراها و مدیریت شهری تاکید دارم و در طول عمر این شورا نیز سه بار شاهد چنان وضعی بوده‌ایم و هر بار گفته‌ایم اعتراض حق شهروندان است و براساس آن قول اجرایی داده‌ایم. اما به مرور زمان فراموش کردیم.

وی افزود: به هر حال قانون اساسی حق اعتراض را پذیرفته است و بنای ایجاد حصر برای آن نیست و پیشنهاد ما نیز همان پیشنهاد معاون حقوقی رئیس جمهور است اما آن چه که در پیشنهاد ما اضافه می‌شود این است که فضاهای عمومی و امن با امکان شنیدن صدای معترضان و پاسخگویی مسوولان با تشخیص و انتخاب نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهر همراه باشد و پیشنهاد می‌شود مجددا پیشنهاد تعیین مکانی برای اعتراضات در دستور کار شورا قرار گیرد.

کد مطلب 4798632
نورا حسینی

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