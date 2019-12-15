به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجد جامعی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران با بیان این که این روزها گزارش‌هایی از وضعیت جان باختگان و خانواده‌های آنها در هفته‌های اخیر داده می‌شود و ما هم معمولا دنبال نوش دارو بعد از مرگ سهراب هستیم. چرا که چندی پیش اتفاقاتی در شهر افتاد و گروهی از هم وطنان جان خود را از دست دادند، گفت: به دنبال آن فضایی ایجاد شد و بسیاری از بزرگان قوا از حق اعتراض شهروندان دفاع کردند و ایجاد فضاهای شهری امن و رسمی برای اعتراضات دوباره مطرح شد.

وی افزود: به هر حال شهر جای اعتراض است و اعتراض اگر دیده و شنیده شود نمی‌توان اعتراض را به مخالفان نسبت داد. هر چند که در هر اعتراضی امکان حضور غرض ورزان و آشوب گران نیز وجود دارد.

مسجد جامعی با بیان این که اگر به اعتراضات رسمیت ببخشیم از خشونت گرا شدن کاسته می‌شود، گفت: به هر حال بر ایجاد فضاهای امن شهری و رسمی با همکاری شوراها و مدیریت شهری تاکید دارم و در طول عمر این شورا نیز سه بار شاهد چنان وضعی بوده‌ایم و هر بار گفته‌ایم اعتراض حق شهروندان است و براساس آن قول اجرایی داده‌ایم. اما به مرور زمان فراموش کردیم.

وی افزود: به هر حال قانون اساسی حق اعتراض را پذیرفته است و بنای ایجاد حصر برای آن نیست و پیشنهاد ما نیز همان پیشنهاد معاون حقوقی رئیس جمهور است اما آن چه که در پیشنهاد ما اضافه می‌شود این است که فضاهای عمومی و امن با امکان شنیدن صدای معترضان و پاسخگویی مسوولان با تشخیص و انتخاب نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهر همراه باشد و پیشنهاد می‌شود مجددا پیشنهاد تعیین مکانی برای اعتراضات در دستور کار شورا قرار گیرد.