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۲ دی ۱۳۹۸، ۸:۴۰

مدیرعامل شرکت گاز کرمانشاه خبر داد:

افزایش ۱۵ درصدی مصرف گاز CNG در کرمانشاه

افزایش ۱۵ درصدی مصرف گاز CNG در کرمانشاه

کرمانشاه_ مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه از افزایش ۱۵ درصدی مصرف گاز CNG در این استان خبر داد.

سیروس شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ۷۴ جایگاه عرضه گاز CNG در سطح استان کرمانشاه داریم که همگی فعال هستند هرچند ممکن است به صورت موردی جایگاهی مشکل فنی داشته باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با بیان اینکه میزان مصرف گاز CNG بعد از سهمیه بندی بنزین ۱۵ درصد در سطح استان افزایش یافته است، افزود: مصرف روزانه گاز CNG به طور متوسط ۸۰۰ هزار مترمکعب در سطح استان کرمانشاه است.

این مسئول با بیان اینکه مشکلی از نظر توزیع گاز CNG وجود ندارد، بیان داشت: استان کرمانشاه از نظر شمار جایگاه‌های عرضه گاز CNG جزو پنج استان برتر است.

شهبازی با اعلام اینکه در جایگاه‌های عرضه گاز CNG بار ترافیکی نداریم، گفت: تعداد جایگاه‌های عرضه گاز CNG پاسخگوی نیاز مردم استان کرمانشاه است.

وی عنوان کرد: در صورت درخواست جدید برای راه اندازی جایگاه‌های عرضه گاز CNG زیرساختها در سطح استان فراهم است.

کد مطلب 4804530

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