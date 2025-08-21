ناصر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تأمین گاز جایگاههای عرضه CNG در استان اظهار کرد: طی سهماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، مجموعاً حدود ۵۲ میلیون متر مکعب گاز طبیعی به جایگاههای فعال CNG در استان تحویل داده شده است.
وی افزود: در حال حاضر ۷۸ جایگاه عرضه CNG در نقاط مختلف استان کرمانشاه فعال هستند که این حجم از گاز به این جایگاهها تزریق و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.
حسینی با تأکید بر اینکه استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) علاوه بر مزیت اقتصادی برای مردم، دارای آثار مثبت زیستمحیطی نیز هست، تصریح کرد: مصرف این نوع سوخت به شکل محسوسی در کاهش آلایندههای ناشی از سوختهای مایع مؤثر بوده و به عنوان یکی از ابزارهای مهم در بهینهسازی الگوی مصرف سوخت شناخته میشود.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه در ادامه به نقش راهبردی توسعه زیرساختهای CNG در استان اشاره کرد و گفت: هرچه تعداد جایگاههای فعال افزایش یابد، سهم این سوخت پاک در سبد انرژی بیشتر خواهد شد و از میزان وابستگی به بنزین و گازوئیل کاسته میشود.
وی خاطرنشان کرد: توسعه و تقویت جایگاههای CNG علاوه بر کاهش هزینههای خانوار و افزایش صرفه اقتصادی برای مصرفکنندگان، کمک شایانی به حفظ محیط زیست و کاهش انتشار گازهای گلخانهای خواهد داشت.
حسینی در پایان ابراز امیدواری کرد با برنامهریزیهای انجامشده در شرکت گاز استان کرمانشاه، گامهای مؤثری در جهت افزایش بهرهوری انرژی، کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی مایع و حرکت به سمت انرژیهای پاک و پایدار در سالهای آینده برداشته شود.
