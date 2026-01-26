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۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۳۳

کشف ۲۰ میلیارد ریالی کالای قاچاق در امیدیه

کشف ۲۰ میلیارد ریالی کالای قاچاق در امیدیه

اهواز - فرمانده انتظامی امیدیه از کشف ۱۷۳ دستگاه تبلت قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال و توقیف یک دستگاه خودروی سواری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود دادوند بیان کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان امیدیه در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی سواری پارس که در حال حرکت بوده مشکوک، و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودروی توقیفی تعداد ۱۷۳ دستگاه تبلت قاچاق کشف کردند که ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف شده بنا بر نظریه کارشناسان مبلغ ۲۰ میلیارد ریال برآورد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان امیدیه بیان کرد: ماموران پلیس در این رابطه یک خودرو توقیف و متهم برای سیرمراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6732122

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