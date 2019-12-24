به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح نخستین نشست کمیته تخصصی همکاری‌های مشترک ایران و ترکیه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز با حضور و سخنرانی ستار هاشمی، معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و عمر فاتیح سایان، معاون وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه برگزار شد.

کمیته تخصصی همکاری‌های مشترک ایران و ترکیه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سه کارگروه تخصصی همکاری‌های رگولاتوری و هماهنگی فرکانسی، همکاری‌های دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک و امنیت سایبری و همکاری‌های زیرساختی و ارتباطات به مدت ۲ روز ( سوم و چهارم دی ماه) در مرکز همکاری های بین المللی و مطالعات راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می‌شود.

این نشست در ادامه توافقات مشترک ایران و ترکیه و با هدف تقویت و توسعه همکاری‌های دو کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال برگزاری است.