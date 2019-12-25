به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، «حرف‌هایی که بهش نگفتم» به نویسندگی نیما جوادی و کارگردانی سیدمحمدصادق سیادت، ۷ دی ماه ساعت ۱۹ در سالن شماره‌ی ٢ تماشاخانه سپند روی صحنه می‌رود.

در این اثر نمایشی بهنام سرلک، آزاده شمس، بابک صحرایی، محمدرضا شجاعی، دینا غلامی سرخه، بیتا عالمی، مهدی افشاری، حمید مهدیار، نسیم هروی، نسترن لونی، ایمان محبوبی کیا، رایان حبیبیان، زهرا رئیسی، محمدصادق محمدنیا، شهاب الدین عسگری، سارا عاکف، فائزه دربندی به ایفای نقش می‌پردازند.

از دیگر عوامل نمایشنامه خوانی «حرف‌هایی که بهش نگفتم» می‌توان به تهیه‌کننده: مهدی غلامی سرخه، مشاور کارگردان: شبنم قلی‌خانی، طراح حرکت: آزاده شمس، طراح صحنه: علی سیبی، دستیار کارگردان: محمدرضا شجاعی، عکاس: مریم هاشمی، طراح پوستر: علی دولت آبادی و ساخت تیزر: رضا نائینی اشاره کرد.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «کاش زمان همین جا وامیستاد، ما از هم جدا می شدیم؛ وقتی بعد از چندسال برمی‌گشتیم پیش هم، زمان دوباره از نو شروع می‌شد...»

تماشاخانه سپند در خیابان کریمخان، خیابان عضدی جنوبی (آبان)، خیابان سپند، پلاک ۶۹ واقع شده است.