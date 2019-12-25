شناسایی دو واحد عطاری با تخلف توزیع داروی اعتیاد آور در یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، براتعلی صالحی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: در اجرای گشت مشترک تعزیرات حکومتی با معاونت غذا و دارو، استان دو واحد صنف عطاری با اقدام به عرضه داروهای غیر مجاز و اعتیاد آور شناسایی و برخوردهای قانونی لازم انجام گرفت.

صالحی تصریح کرد: در راستای اجرای نظارت بر عملکرد واحدهای عطاری با همکاری معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شناسایی و جمع آوری انواع دارو و قرص غیر مجاز و همچنین داروهای ترک اعتیاد مخدر غیر مجاز و تقلبی از دو واحد صنفی عطاری انجام شد.

وی افزود: متصدی واحدها نیز پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به اداره کل تعزیرات معرفی می‌شوند و همچنین به دو واحد متخلف نیز اخطار پلمپ داده شد.

صالحی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش مردمی مبنی بر فروش داروهای غیر مجاز و با این وصف که عطاری عرضه کننده گیاهان دارویی است، دانشگاه علوم پزشکی بر علیه بعضی از عطاری‌ها اعلام جرم کرده و دو واحد آن اقدام به ایجاد داروخانه کرده بودند.