به گزارش خبرنگار مهر، یداله صادقی، در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران گفت: اولین پیشنهاد برای دو برابر کردن صادرات، این است که مسئولان و نهادهای تصمیم‌گیر، آئین نامه و بخشنامه‌های تنظیمی را با مشورت اتاق بازرگانی و تشکل‌های تخصصی تدوین نمایند و پیشنهادات بخش خصوصی با کمترین دخل و تصرف و فقط با تطبیق منابع و امکانات، تصویب شود؛ چراکه اگر با رعایت منافع ملی و محدودیت‌های دولتی، آئین نامه‌ها تدوین شود، فضای کسب و کار از شرایط فعلی بهتر خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: در عین حال باید زیرساختها را در کشور توسعه داد و تکمیل کرد، البته محدودیت‌های بودجه‌ای هم وجود دارد، ولی اگر از توان بخش خصوصی استفاده شود، زیرساختها را در اختیار او قرار داده و از او بخواهیم که در نگهداری زیرساختها اهتمام داشته باشد، کار به خوبی پیش خواهد رفت.

وی تصریح کرد: تلاش ما این است که حضور بخش خصوصی در تصمیم گیریها پررنگ‌تر شود. به هرحال ما در سطح اجرا در استان تهران، با راهنمایی استاندار و معاونان، تلاش کردیم تا به بخش خصوصی بها دهیم؛ این درحالی است که با اتاق بازرگانی تهران برای سپردن اجرای مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران، همکاری لازم را انجام دادیم.

به گفته صادقی، وزارت صنعت با خانه صنعت و معدن ایران تفاهم نامه اجرا کرده و بخشی از مسئولیت‌ها را به این تشکل بخش خصوصی واگذار کردیم، این در حالی است که پنجره واحدی نیز در سازمان صمت استان تهران تشکیل شده است.

وی اظهار داشت: پیشنهاد عمده این است که در زمینه تدوین مقررات از بخش خصوصی استفاده کنیم، تا از تصمیمات موازی جلوگیری کرده و اتلاف انرژی نداشته باشیم.

صادقی گفت: یکی از مصوبات مهم ستاد تسهیل و کارگروه رفع موانع تولید که با حضور استاندار تهران تشکیل می‌شود، این است که تولیدکنندگان به لحاظ مقید بودن به رعایت مساله شعاع ۱۲۰ کیلومتری از تمام توان خود استفاده نمی‌کنند؛ پس برای اینکه زنجیره محصول این واحدها تکمیل شود، مواجه با این می‌شوند که بارگذاری واحد جدید امکان پذیر نیست که این مشکل باید حل شود.

وی افزود: برخی محدودیت‌ها برای تولیدکنندگان آزاردهنده است و بنابراین خوشبختانه وفاق خوبی در استان شکل گرفته که محیط زیست نیز در فرآیند کارشناسی حضور دارد و پذیرفته اند که این موضوع را باید به نفع تجارت و تولید و اشتغال در استان تهران تغییر دهیم که متن مصوبه نیز تنظیم شده و تقدیم وزارت صنعت شده است که امیدوارم جلسه‌ای میان استاندار تهران و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شود تا به راحت ترین وجه ممکن، برخی از محدودیت‌ها را برطرف کنیم که اگر این محدودیت جدی برطرف شود، افزایش اشتغال و توسعه صادرات را شاهد خواهیم بود.

صادقی از مذاکره و تدوین پیش نویس مصوبه‌ای برای رفع ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران خبر داد و گفت: یکی از موانع کسب و کار محدودیت توسعه‌ای واحدهای موجود است که قصد داریم بتوانیم این محدودیت را برداریم، بر این اساس از فعالان اقتصادی تقاضا داریم که در تصویب این مصوبه نیز از مسئولان مطالبه کنند.