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۱۱ دی ۱۳۹۸، ۷:۵۷

در خصوص کم کاری در آبگرفتگی ها؛

فرماندار آبادان شکوائیه اش از شهرداری را به دادستان ارائه کرد

فرماندار آبادان شکوائیه اش از شهرداری را به دادستان ارائه کرد

آبادان - فرماندار شهرستان آبادان شکوائیه ای را درباره کم کاری‌های شهرداری در فاز یک و دو امیرآباد به دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان ارائه کرد.

سید زین العابدین موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شکوائیه ارائه شده‌اش به دادستانی گفت: متأسفانه به سبب عدم برنامه ریزی مناسب از سوی شهرداری، وضعیت خیابان‌ها و معابر فاز ١ و ٢ امیرآباد به شکل بسیار نامناسبی درآمده است.

وی با تاکید بر اینکه باید مسببان بروز این وضعیت که شهروندان این منطقه را به دردسر انداخته، شناسایی و تحت تعقیب قضائی قرار گیرند، افزود: عاملان تخریب خیابان‌ها و معابر این منطقه باید پاسخگوی مشکلات و خسارات وارده به شهروندان در دو سال گذشته باشند.

وی اظهار کرد: از دادستان به عنوان مدعی العموم می‌خواهم تا ضمن شناسایی مسببان با آنان به طور جدی برخورد کند.

فرماندار شهرستان آبادان تصریح کرد: از این پس از تمام کسانی که در انجام وظایف عمومی شأن در خدمات رسانی به شهروندان طفره رفته و سبب بروز دردسر و گرفتاری برای مردم شوند، مراتب از طریق دستگاه قضائی به طور جدی پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، موسوی فرماندار ویژه شهرستان آبادان عصر سه شنبه نیز در جلسه‌ای با حضور رئیس کل دادگستری استان خوزستان، از جزئیات آبگرفتگی ناشی از بارندگی شدید در آبادان و تنگناها و مشکلات عمومی این شهرستان در ابعاد مختلف گزارشی را ارائه کرد.

کد مطلب 4812923

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