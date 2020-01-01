طرحی جدید برای جابجا کردن منظومه شمسی!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترنشنال بیزینس تایم، یکی از فیزیک اخترشناسان آمریکایی تحقیق جدیدی منتشر کرده که توضیح می دهد چگونه می توان با استفاده از یک موتورستاره ای (Stellar engine)منظومه شمسی را جابه جا کرد.

به گفته این محقق انتقال مکان منظومه شمسی از برخورد سیارک ها با زمین و انفجارهای عظیم ابرنوخترها جلوگیری می کند. این پژوهش در نشریه Acta Astromautica منتشر شده و «متیو کاپلان» از دانشگاه ایالت ایلینوی آن را انجام داده است.

در این تحقیق کاپلان از موتور ستاره ای به عنوان «پیشرانه کاپلان» یاد می کند. به گفته او این موتور با جمع آوری هیدروژن و هلیوم خورشید به عنوان انرژی کار می کند. در مرحله بعد این منابع سوختی برای فعال کردن دو جت پیشرانه به کار گرفته می شوند. جت اول که قدرتمند است با هلیوم کار می کند و موتور ستاره ای را به کار می اندازد. جت دوم نیز با استفاده هیدروژن به خورشید فشار می آورد تا آن را حرکت دهد.

کاپلان اشاره می کند موتور ستاره ای او مبتنی بر اصول نیروی گرانش خورشید و شیوه تاثیرگذاری آن بر کنترل و مدار سیارات در منظومه شمسی کار می کند.

این فیزیک اخترشناس معتقد است اگر خورشید حرکت کند، سیارات دیگر نیز آن را دنبال می کنند.

به گفته کاپلان موتور ستاره ای می تواند یک سیاره را بین ۵۰ تا یک میلیون سال نوری جابجا کند. به این ترتیب سیاره مذکور می تواند از تاثیرات انفجار وسیع ستاره دور بماند.