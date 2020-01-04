معرفی داوران بخش مسابقه نمایشنامه نویسی جشنواره تئاتر رادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور ارتباطات رسانه ای و روابط عمومی دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی، با حکم بهزاد صدیقی دبیر دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی، اعضای گروه داوری بخش مسابقه نمایشنامه نویسی متشکل از محمد چرمشیر، علی عابدی و مهدی کوشکی انتخاب و معرفی شدند.

محمد چرمشیر نمایشنامه نویس و مدرس تئاتر و دانش آموخته رشته ادبیات نمایشی از دانشگاه تهران است که نگارش بیش از یکصد نمایشنامه را در کارنامه کاری خود دارد. وی پنجاه و چهار نمایشنامه چاپ شده دارد و نمایشنامه‌هایش به زبان‌های انگلیسی آلمانی و فرانسوی ترجمه و در کشورهای ایران، آلمان، انگلستان، فرانسه، سوئد، ایتالیا و آمریکا اجرا شده‌اند.

علی عابدی دانش آموخته رشته بازیگری از دانشکده سینما تئاتر، نمایشنامه نویس، بازیگر و کارگردان تئاتر است و درکارنامه هنری خود نویسندگی و کارگردانی نمایش های متعددی را بر عهده داشته و توانسته جوایزی را هم از جشنواره های مختلف دریافت کند.

مهدی کوشکی نمایشنامه نویس، کارگردان و بازیگر تئاتر و سینما و دانش آموخته رشته ادبیات نمایشی از دانشکده سینما تئاتر است. نگارش بازی و کارگردانی نمایش های مختلف از جمله فعالیت های مهدی کوشکی محسوب می شود.

بخش نمایشنامه نویسی دومین دوره جشنواره تئاتر اکبر رادی به صورت رقابتی برگزار و آثار برگزیده گروه داوران این بخش در آیین پایانی معرفی می شوند. جوایز این بخش شامل نشان اکبر رادی، دیپلم افتخار و لوح سپاس است. همچنین اثر برگزیده گروه داوران برای انتشار به یکی از ناشران معتبر معرفی و به چاپ خواهد رسید.

دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی از ۲۵ دی ماه سال جاری به مدت چهار روز با دبیری بهزاد صدیقی با همکاری اداره کل هنرهای نمایشی و مشارکت شورای اسلامی شهر تهران و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران و با حمایت فرهنگسرای سرو، اداره کل هنرهای نمایشی رادیو (رادیو نمایش) و شرکت تبلیغاتی جارچی در تهران برگزار می شود.