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۱۴ دی ۱۳۹۸، ۱۲:۰۶

معرفی داوران بخش مسابقه نمایشنامه نویسی جشنواره تئاتر رادی

معرفی داوران بخش مسابقه نمایشنامه نویسی جشنواره تئاتر رادی

با حکم بهزاد صدیقی دبیر دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی، اعضای گروه داوری بخش مسابقه نمایشنامه نویسی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور ارتباطات رسانه ای و روابط عمومی دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی، با حکم بهزاد صدیقی دبیر دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی، اعضای گروه داوری بخش مسابقه نمایشنامه نویسی متشکل از محمد چرمشیر، علی عابدی و مهدی کوشکی انتخاب و معرفی شدند.

محمد چرمشیر نمایشنامه نویس و مدرس تئاتر و دانش آموخته رشته ادبیات نمایشی از دانشگاه تهران است که نگارش بیش از یکصد نمایشنامه را در کارنامه کاری خود دارد. وی پنجاه و چهار نمایشنامه چاپ شده دارد و نمایشنامه‌هایش به زبان‌های انگلیسی آلمانی و فرانسوی ترجمه و در کشورهای ایران، آلمان، انگلستان، فرانسه، سوئد، ایتالیا و آمریکا اجرا شده‌اند.

علی عابدی دانش آموخته رشته بازیگری از دانشکده سینما تئاتر، نمایشنامه نویس، بازیگر و کارگردان تئاتر است و درکارنامه هنری خود نویسندگی و کارگردانی نمایش های متعددی را بر عهده داشته و توانسته جوایزی را هم از جشنواره های مختلف دریافت کند.

مهدی کوشکی نمایشنامه نویس، کارگردان و بازیگر تئاتر و سینما و دانش آموخته رشته ادبیات نمایشی از دانشکده سینما تئاتر است. نگارش بازی و کارگردانی نمایش های مختلف از جمله فعالیت های مهدی کوشکی محسوب می شود.

بخش نمایشنامه نویسی دومین دوره جشنواره تئاتر اکبر رادی به صورت رقابتی برگزار و آثار برگزیده گروه داوران این بخش در آیین پایانی معرفی می شوند. جوایز این بخش شامل نشان اکبر رادی، دیپلم افتخار و لوح سپاس است. همچنین اثر برگزیده گروه داوران برای انتشار به یکی از ناشران معتبر معرفی و به چاپ خواهد رسید.

دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی از ۲۵ دی ماه سال جاری به مدت چهار روز با دبیری بهزاد صدیقی با همکاری اداره کل هنرهای نمایشی و مشارکت شورای اسلامی شهر تهران و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران و با حمایت فرهنگسرای سرو، اداره کل هنرهای نمایشی رادیو (رادیو نمایش) و شرکت تبلیغاتی جارچی در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 4815997
آروین موذن زاده

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