۱۶ دی ۱۳۹۸، ۹:۱۰

وحید شمسایی:

حاج قاسم فراموش نخواهد شد/ حضور مردم نشان دهنده عشق به نظام است

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتسال ایران گفت: دشمنان ایران بدانند که هرگز یاد سردار سلیمانی برای مردم ما فراموش نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شمسایی که در مراسم تشییع پیکر شهید حاج قاسم سلیمانی شرکت کرده بود، در این مورد گفت: من هم امروز همانند سایر مردم ایران آمده‌ام تا در تشییع پیکر حاج قاسم سلیمانی حضور داشته باشم.

وی تأکید کرد: دشمنان ایران بدانند یاد و خاطره قاسم سلیمانی فراموش نخواهد شد و مسئولان نظام انتقام سختی از این حرکت تروریستی آنها خواهند گرفت.

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتسال ایران ادامه داد: مردم امروز نشان دادند که عاشق نظام و کشورشان هستند و هرگز رهبر خود را تنها نخواهند گذاشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پرچم حاج قاسم به زمین نخواهد افتاد و راه این شهید ادامه خواهد یافت.

