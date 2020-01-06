حاج قاسم فراموش نخواهد شد/ حضور مردم نشان دهنده عشق به نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شمسایی که در مراسم تشییع پیکر شهید حاج قاسم سلیمانی شرکت کرده بود، در این مورد گفت: من هم امروز همانند سایر مردم ایران آمدهام تا در تشییع پیکر حاج قاسم سلیمانی حضور داشته باشم.
وی تأکید کرد: دشمنان ایران بدانند یاد و خاطره قاسم سلیمانی فراموش نخواهد شد و مسئولان نظام انتقام سختی از این حرکت تروریستی آنها خواهند گرفت.
کاپیتان پیشین تیم ملی فوتسال ایران ادامه داد: مردم امروز نشان دادند که عاشق نظام و کشورشان هستند و هرگز رهبر خود را تنها نخواهند گذاشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پرچم حاج قاسم به زمین نخواهد افتاد و راه این شهید ادامه خواهد یافت.
