حاج قاسم فراموش نخواهد شد/ حضور مردم نشان دهنده عشق به نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شمسایی که در مراسم تشییع پیکر شهید حاج قاسم سلیمانی شرکت کرده بود، در این مورد گفت: من هم امروز همانند سایر مردم ایران آمده‌ام تا در تشییع پیکر حاج قاسم سلیمانی حضور داشته باشم.

وی تأکید کرد: دشمنان ایران بدانند یاد و خاطره قاسم سلیمانی فراموش نخواهد شد و مسئولان نظام انتقام سختی از این حرکت تروریستی آنها خواهند گرفت.

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتسال ایران ادامه داد: مردم امروز نشان دادند که عاشق نظام و کشورشان هستند و هرگز رهبر خود را تنها نخواهند گذاشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پرچم حاج قاسم به زمین نخواهد افتاد و راه این شهید ادامه خواهد یافت.