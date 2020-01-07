به گزارش خبرگزار؛ مهر، هیأتی عالی رتبه از مدیران و معاونان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بازدید کردند و طی جلسه‌ای مشترک با مسئولان پژوهشگاه بر عزم مسئولان آن نهاد فرهنگی کشور به منظور بهره مندی از ظرفیت‌های علمی این پژوهشگاه در عرصه‌های علمی و بین المللی فعالیت سازمان تأکید نمودند.

در این دیدار، که حجت الاسلام والمسلمین ایمانی پور دستیار ارشد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، خلج منفرد مشاور رئیس سازمان و رئیس مرکز مطالعات بین الملل، حجت الاسلام والمسلمین اسدی موحد مدیر عامل مؤسسه و انتشارات بین المللی الهدی، الماسیه رئیس مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و دکتر عزیزی رئیس نماینددگی قم سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی حضور داشتند، حجت الاسلام والمسلمین علی محمد حکیمیان ریاست پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ضمن استقبال از توسعه همکاری‌ها با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در تدارک و آماده سازی زمینه فعالیت‌های بین المللی پژوهشگاه با هدف گسترش رسالت خود در میان کشورهای منطقه و بین الملل تصریح نمود که یکی از رویکردهای مهم این پژوهشگاه حضور اعضای هیأت علمی و صاحبنظران در مجامع علمی بین المللی برای ارائه و تبیین اندیشه انقلاب اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف مرتبط با علوم انسانی می‌باشد؛ و تأسیس این پژوهشگاه نیز از دستاوردهای انقلاب اسلامی بوده و از مزیت‌های مهم آثار پژوهشگاه آن است که با زبان مردم و جامعه دانشگاهی نگاشته شده و می‌تواند در میان مجامع علمی عرضه و مورد پذیرش واقع شوند.

حکیمیان لازمه پرداختن به مسئله تمدن نوین اسلامی را فرهنگ دانستند و تبیین ابعاد تمدن اسلامی و الزامات تحقق آن در سطح بین المللی از طریق ترویج گفتمان علمی فرهنگی را از جمله اهداف مشترک پژوهشگاه و سازمان دانست و اظهار کرد: ضروری است تا رایزنی‌های فرهنگی نیازهای واقعی سایر جوامع به مطالعات اسلامی علوم انسانی و پرسش‌ها و مسائل اصلی مرتبط با آن را به مجامع علمی کشور انتقال دهند.

ایمانی پور نیز در این دیدار ارتقا سطح همکاری‌های پژوهشگاه و سازمان را در انجام فعالیت‌های علمی فرهنگیِ بین المللی خواستار شد و تلاش دو نهاد در تدارک برنامه‌های علمی برای تبیین ابعاد مختلف تمدن نوین اسلامی در میان مجامع و اندیشمندان خارجی را ضروری دانست و همکاری پژوهشگاه و سازمان در تدوین و ارائه دیدگاه‌ها و نظریه‌های جدید ناظر به مسائل مستحدثه تمدن نوین اسلامی را از مهمترین اولویت‌های همکاری برشمرد.

دستیار ارشد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ترجمه و نشر بین المللی آثار پژوهشگاه با رویکرد معرفی منابع علمی غنی تولید شده در پژوهشگاه به منظور معرفی ابعاد تمدن نوین اسلامی که حاصل انقلاب شکوهمند اسلامی ایران می‌باشد و ارائه تصویری مناسب از مکتب تشیع در قالب تولید متنی منقح ناظر به پرسش‌های موجود برای ارائه به کلیسای واتیکان و دانشجویان الهیات در دانشکده‌های مرتبط آن و همچنین پشتیبانی پژوهشگاه از رویدادهای فرهنگی بین المللی سازمان و میزبانی هیأت‌های خارجی و برگزاری پنل‌های علمی تخصصی با اندیشمندان بین المللی دعوت شده توسط سازمان را به منظور انجام گفتگوهای علمی برای همکاری‌های دو مرکز دارای اولویت دانست.

در پایان، مقرر شد سند تفاهم نامه همکاری‌های علمی میان دو مرکز با اولویت محورهای ذکرشده فوق تنظیم و به امضای رؤسای دو طرف برسد.