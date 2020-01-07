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۱۷ دی ۱۳۹۸، ۹:۰۹

دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان: خبر روزنامه کیهان بی اساس است

دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان: خبر روزنامه کیهان بی اساس است

دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان با صدور بیانیه ای خبر روزنامه کیهان مبنی بر تشکر وزیر خارجه آمریکا از وی، بابت همکاری در ترور سردار شهید قاسم سلیمانی را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، در بیانیه دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان تاکید شده است که خبر روزنامه کیهان مبنی بر تشکر مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا از وی، بابت همکاری در ترور سردار شهید قاسم سلیمانی دروغ و بی اساس است.

در ادامه آمده است: بر خلاف خبر مذکور، مسرور بارزانی در گفتگوی تلفنی با مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا نسبت به وضعیت کنونی منطقه ابراز نگرانی کرده و بر لزوم آرام شدن اوضاع تاکید نموده و به هیچ عنوان در خصوص موضوعی که روزنامه کیهان ادعا کرده، گفتگویی صورت نگرفته است.

در پایان بیانیه نخست وزیر اقلیم کردستان از مسئولین روزنامه کیهان درخواست شده است دربارە خبر کذب منتشر شده، توضیح دهند.

کد مطلب 4818863

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