به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر دهقانی صبح سهشنبه در نشست با مسئولان دستگاههای اجرای استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر با نصب ۱۵ ایستگاه شتاب نگار بر خط و ۲۰ دستگاه شتاب نگار دیجیتال آفلاین، ۳۵ ایستگاه از هزار و ۲۵۰ ایستگاه شتاب نگاری کشور را در اختیار دارد.
وی تصریح کرد: امروزه کشورهای لرزهخیز و پیشرفته جهان قدمهای بسیار مهمی را در طراحی و اجرای این سامانهها در شهرها و مناطق مهم و پرجمعیت برداشتهاند.
دهقانی بیان کرد: ضرورت راهاندازی این سامانه، شناسایی و تعیین حریم گسلهای استان و ضوابط اجرای آئیننامه ۲۸۰۰ در استان، کمک مهمی در کاهش آسیب و تاب آوری شهرها در مقابل با مخاطراتی، مانند زلزله و زمین لغزش در استان میکند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر گفت: شبکههای شتاب نگاری و لرزهنگاری مهمترین ابزار ثبت و مطالعه زمینلرزهها است و بر همین اساس ۱۵ دستگاه شتاب نگار بر خط (آنلاین) تا دو هفته دیگر در شهرهایی که بر روی گسلهای اصلی واقعشدهاند، نصب میشود.
دهقانی افزود: با پیگیری مدیریت بحران و اداره کل راه و شهرسازی بوشهر، ۱۵ دستگاه شتاب نگار بر خط در شهرهای بوشهر، برازجان، بندر عسلویه، بندر گناوه، بندر دیر، جم، بندر دیلم، اَهرَم، خورموج، بردخون، شبانکاره، کاکی، شُنبه، کلمه، بندر سیراف با هزینه کرد ۴۰ میلیارد ریالی مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی نصب و راهاندازی خواهد شد.
وی با بیان اینکه پیشتر نیز چندین دستگاه دیجیتال شتاب نگار آفلاین در استان نصب بوده است، ادامه داد: با نصب شتاب نگارهای بر خط در منطقه و افزایش سه ایستگاه جدید در شهر کنگان، نخل تقی، چاه مبارک تعداد این دستگاهها به ۳۵ مورد خواهد رسید.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر بیان کرد: دستگاههای شتاب نگار بر خط در مرحله نخست در شهرهای لرزهخیز استان نصب میشود و هر دستگاه دارای عملکردی به شعاع چند صد کیلومتر است.
دهقانی، سامانه پاسخ سریع و هشدار سریع را مهمترین ابزار مدیریت بحران دانست و افزود: امواج رادیویی با سرعت بیشتر نسبت به امواج زلزله منتقل میشود، بنابراین میتوان قبل از رسیدن امواج مخرب زلزله به منطقه هدف، به کمک امواج رادیویی هشدار زلزله را به مناطق دورتر اعلام کرد.
وی عنوان کرد: همچنین این دستگاه بعد از وقوع زلزله با ارائه میزان شدت و استفاده از نقشههای لرزش به مدیریت بحران در مناطق مختلف کمک میکند، به طوری که در هر منطقهای که شتاب بیشتر باشد بهطور قطع، خرابی نیز بیشتر است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر با بیان اینکه دستگاههای شتاب نگار، سنجش ابعاد حوادث زلزله و خسارات ناشی از آن را میسنجد، خاطرنشان کرد: سرعت در انتقال اطلاعات مربوط به شتاب زلزله به مراکز مدیریت بحران، زمینه افزایش سرعت عمل مسئولان مدیریت بحران و گسیل نیروهای امدادی را به مناطق زلزلهزده فراهم میکند.
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