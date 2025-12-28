به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی محمدی صبح یکشنبه در مراسم افتتاح و بهره‌برداری ۱۵ دستگاه شتاب‌نگار در سطح استان با مرکزیت روستای سنگچال، با اشاره به زلزله سال ۱۳۳۶ در این منطقه و خسارات و تلفات گسترده آن، اظهار کرد: این پروژه در راستای اجرای ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور و با هدف توسعه و تکمیل شبکه ملی شتاب‌نگاری و افزایش دقت در ثبت داده‌های لرزه‌ای به بهره‌برداری رسید.

محمدی افزود: افتتاح این دستگاه‌ها هم‌زمان با هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی انجام شده و نقش مهمی در دریافت اطلاعات دقیق از شدت تخریب در کانون زلزله‌ها و تسریع روند امدادرسانی خواهد داشت.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران با بیان اینکه اعتباری نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان برای توسعه و تکمیل این شبکه در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: تاکنون ۳۴ دستگاه شتاب‌نگار در سطح استان نصب شده و چهار دستگاه دیگر نیز در دست اجراست که با بهره‌برداری از آن‌ها، تعداد این تجهیزات به حدود ۴۰ دستگاه خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: با تکمیل این طرح، شبکه شتاب‌نگاری استان به‌صورت یکپارچه و پایدار فعال شده و پایش داده‌ها از طریق مرکز مدیریت بحران (EOC) استان انجام می‌شود.