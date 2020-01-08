به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در پی سانحه هوایی صبح امروز (چهارشنبه) که منجر به کشته شدن تنی چند از هموطنان و همچنین شهروندانی اوکراینی شد، با ابراز تاسف عمیق از این سانحه، به مردم ایران، دولت و ملت اوکراین و خانواده جانباختگان این سانحه دردناک تسلیت گفت.

به گزارش مهر، یک فروند هواپیمای «بوئینگ ۷۳۷» اوکراینی، صبح امروز دقایقی پس از بلند شدن از فرودگاه امام خمینی (ره) در حوالی پرند سقوط کرد.

بر اساس اعلام رسمی سازمان هواپیمایی کشوری، تعداد مسافران هواپیما که همگی جان باخته اند ۱۷۹ نفر بوده که ۱۴۷ نفر از آنها ایرانی و بقیه مسافران و خدمه پروازی از اتباع اوکراینی بودند.