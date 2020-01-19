فرانسه: ترکیه اعزام نیرو از سوریه به لیبی را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه در جریان نشست صلح لیبی که در برلین، پایتخت آلمان در حال برگزار است، نسبت به تحرکات ترکیه در لیبی ابراز نگرانی کرد.

ماکرون در این ارتباط گفته است که نسبت به اعزام شبه نظامیان از سوریه به لیبی به شدت نگرانیم و اعزام این نظامیان به لیبی منجر به تشدید اوضاع و بحرانی‌تر شدن شرایط خواهد شد.

ماکرون در ادامه گفته است که ترکیه لازم است تا اعزام نیرو از سوریه به لیبی را متوقف کند.

گفتنی است برلین امروز میزبان رهبران و مقامات سیاسی ۱۲ کشور و ۴ شرکت چندملیتی، برای برگزاری کنفرانس لیبی و تلاش برای دستیابی به آتش‌بس پایدار و روندی سیاسی در این کشور است.

این درحالیست که پیش نویس بیانیه پایانی کنفرانس برلین درباره لیبی ساعاتی پیش از سوی رسانه‌ها منتشر شده است.

در پیش نویس بیانیه پایانی کنفرانس برلین که در رسانه‌ها منتشر شده بر ممنوعیت هرگونه اقدام تجاوز کارانه ای که باعث وارد آمدن خسارت به تأسیسات نفتی شود تاکید شده است.