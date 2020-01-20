۷ واحد دانشگاه آزاد کد اخلاق گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین جلسه کمیته اخلاق دانشگاهی معاونت علوم پزشکی آزاد اسلامی به ریاست محسن نفر معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و با حضور اعضا در سازمان مرکزی برگزار شد.

در این جلسه با اعطای کد اخلاق به ۷ واحد دانشگاهی متقاضی شامل تهران مرکزی، بهبهان، تربت جام، سنندج، خمینی شهر، بندرعباس و ابهر که مدارک و مستندات ارسالی آنها در این جلسه مورد تأیید قرار گرفت، موافقت شد.

همچنین بر اساس گزارش عملکرد کمیته های سازمانی اخلاق که مربوط به واحدهای دانشگاهی است، هم اکنون ۵۰ واحد دانشگاهی در ۲۴ استان کشور دارای کد کمیته اخلاق سازمانی از معاونت علوم پزشکی دانشگاه بوده که در سامانه ملی کمیته اخلاق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به آدرس ethics.research.ac.ir به ثبت رسیده است.

تاکنون برای ۷۲۱۱ مقاله، طرح های پژوهشی و پایان نامه های واجد شرایط کد کشوری اخلاق صادر کرده‌اند که عملکرد آنها بطور جداگانه در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، بیشترین کدهای اخلاق اختصاص داده شده به این پژوهش ها به ترتیب مربوط به دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، واحد علوم و تحقیقات تهران و واحد اصفهان (خوراسگان) است.

معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در شهریور ماه سال ۱۳۹۴ موفق به کسب اعتبارنامه با صلاحیت کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاهی با کد اختصاصی IR.IAU.REC از کمیته ملی اخلاق وزارت بهداشت شده است و مسئولیت بررسی و اعطای کد اختصاصی به واحدهای دانشگاهی تحت عنوان کمیته اخلاق سازمانی را بر عهده دارد.