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۲ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۰۷

جانشین سپاه استان زنجان خبر داد:

اعزام ۱۰۰ گروه جهادی از زنجان به منطقه سیل زده سیستان و بلوچستان

اعزام ۱۰۰ گروه جهادی از زنجان به منطقه سیل زده سیستان و بلوچستان

زنجان-جانشین سپاه استان زنجان،از اعزام ۱۰۰ گروه جهادی از استان زنجان به منطقه سیل زده سیستان و بلوچستان خبر داد.

سرهنگ ابوالفضل طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کمک به سیل‌زدگان وظیفه همگانی است و در این میان سپاه و بسیج نیز در کنار دستگاه‌های مختلف آماده یاری به سیل‌زدگان در استان زنجان است، گفت: در این راستا ۱۰۰ گروه جهادی از استان زنجان به منطقه سیل زده سیستان و بلوچستان اعزام می‌شوند.

وی از استقرار موکب و گروه جهادی در مناطق سیل‌زده خبر داد و اظهار کرد: در هر وعده این موکب هاغذا به مردم توزیع می‌کنند.

جانشین سپاه استان زنجان، گفت: بسیج و سپاه در تمام مقتضیات زمانی درصحنه بوده امروز هم برای توسعه و آبادانی کشور از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند.

طهماسبی ابراز کرد: حضور بسیج قوت قلبی برای مردم است و سپاه و بسیج سازندگی استان در حد توان در بحث عمرانی هم وارد کار خواهد شد.

کد مطلب 4832203

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    نظرات

    • IR ۱۲:۴۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
      0 0
      پاسخ
      دلایل این بارشها توسط تیم علمی خبره بررسی شود، بلکه آمریکا در این سیل ها از طریق بارور کردن ابرها دست دارد. اگه اقدامی جهت خنثی شدن توطئه آنها جهت آمدن سیل لازم هست انجام شود.

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