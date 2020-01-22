اعزام ۱۰۰ گروه جهادی از زنجان به منطقه سیل زده سیستان و بلوچستان

سرهنگ ابوالفضل طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کمک به سیل‌زدگان وظیفه همگانی است و در این میان سپاه و بسیج نیز در کنار دستگاه‌های مختلف آماده یاری به سیل‌زدگان در استان زنجان است، گفت: در این راستا ۱۰۰ گروه جهادی از استان زنجان به منطقه سیل زده سیستان و بلوچستان اعزام می‌شوند.

وی از استقرار موکب و گروه جهادی در مناطق سیل‌زده خبر داد و اظهار کرد: در هر وعده این موکب هاغذا به مردم توزیع می‌کنند.

جانشین سپاه استان زنجان، گفت: بسیج و سپاه در تمام مقتضیات زمانی درصحنه بوده امروز هم برای توسعه و آبادانی کشور از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند.

طهماسبی ابراز کرد: حضور بسیج قوت قلبی برای مردم است و سپاه و بسیج سازندگی استان در حد توان در بحث عمرانی هم وارد کار خواهد شد.