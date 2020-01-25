مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در قم ۹ نفر را راهی بیمارستان کرد

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته در استان قم ۹ نفر دچار مسمومیت با گاز co با درجات مختلف شدند، اظهار داشت: در بخش کهک به علت خروج لوله بخاری دو نفر دچار کاهش هوشیاری شده و توسط ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شدند.

وی اظهار داشت: در خیابان ظهور در منطقه جمکران ۲ نفر دچار مسمومیت شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه فوریت‌های پزشکی (اکسیژن درمانی) به مرکز درمانی انتقال داده شدند.

سخنگوی مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم گفت: یک خانواده پنج نفره در شهر قم نیز دچار مسمومیت با گاز co شدند که خوشبختانه با تماس و حضور به موقع اورژانس در محل حادثه بیماران به صورت سرپایی درمان شدند.

وی به دیگر حواث ۲۴ ساعت گذشته قم اشاره کرد و افزود: وقوع حریق در منزلی در خیابان یادگار امام (ره) منجر به سوختگی چهار نفر با درجات مختلف شد که افراد دچار سوختگی با سه دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شدند و حال یک نفر از افراد وخیم گزارش شده است.

فراهانی با اشاره به وقوع ۲ تصادف شاخص در جاده‌های استان قم طی ۲۴ ساعت گذشته، افزود: در اتوبان قم - تهران برخورد ۲ خودرو با یکدیگر ۶ مجروح برجای گذاشت که بلافاصله چهار دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: در تصادفی دیگر در جاده جعفریه برخورد دو خودرو با یکدیگر سه مجروح برجای گذاشت که بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه برای انتقال مجروحان اعزام شدند.