آخرین وضعیت پرونده احتکار کاغذ/ محکومیت ۵ میلیاردی متهمان

به گزارش خبرنگار مهر سید یاسر رایگانی در نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص پرونده‌های تشکیل شده در سازمان تعزیرات گفت: تا پایان دی ماه تعداد ۴۹۴ هزار و ۷۶ پرونده وارد شده که شامل ۳۸۴ هزار و ۳۴۶ پرونده کالا و خدمات، ۷۱ هزار و ۲ پرونده قاچاق کالا و ارز و ۳۸ هزار و ۷۲۸ پرونده بهداشت، دارو و درمان است.

وی افزود: متخلفان به پرداخت ۴۹ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.

سخنگوی سازمان تعزیرات تصریح کرد: تعداد ۳۵۱ هزار و ۳۲ پرونده شامل ۲۷۹ هزار و ۶۱۵ پرونده کالا و خدمات، ۴۳ هزار و ۴۳ پرونده قاچاق کالا و ارز و ۲۸ هزار و ۳۷۴ پرونده بهداشت، دارو و درمان برای اجرا به واحد اجرای حکم ارجاع شده است.

وی در خصوص جریمه نقدی محکومان هم گفت: جمعاً ۱۶۵ هزار میلیارد ریال جزای نقدی برای وصول به این واحد ارسال‌شده و ۹۹۶ میلیارد ریال اعاده حق شاکی به واحد اجرای احکام ارسال‌شده است. مأموران اجرای احکام هم موفق به اخذ ۶ هزار میلیارد ریال جریمه نقدی از متخلفان در حق صندوق دولت شدند.

رایگانی در خصوص بیشترین احکام صادره در یک‌ماه اخیر هم گفت: یک شرکت به دلیل احتکار پلی‌اتیلن در یزد به پرداخت ۲۱ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد. همچنین دو نفر در استان تهران به دلیل قاچاق و واردات کالا با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته‌شده در قانون برای کالاهای مصرف شخصی به پرداخت ۱۱۲ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

وی افزود: بیشترین احکام اجراشده در یک ماه گذشته مبلغ ۸۴۱ میلیون ریال از فردی به دلیل خریدوفروش پلی‌اتیلن ای مین اخذ شد که جمع محکومیت این فرد در این پرونده یک میلیارد و ۴۰۱ میلیون ریال می‌باشد. همچنین جریمه یک میلیارد و ۹۰۸ میلیون ریالی از قاچاقچی نفت سفید اخذ شد.

رایگانی با اشاره به آمار پرونده‌های احتکار کاغذ (۱۰ ماهه نخست سال گفت: ۲۱ پرونده با ارزش ۳۸ میلیارد ریال تشکیل شده است که ۱۹ پرونده مختومه شده، ۷ پرونده حکم قطعی صادر شده و متخلفان ۵ میلیارد و ۶۱۸ میلیون ریال محکوم شدند.

وی افزود: ۳ پرونده با ارائه مدارک لازم حکم برائت گرفته، ۲ پرونده عدم صلاحیت صادر شده، ۷ پرونده نیز قرار صادر شده است.

رایگانی تصریح کرد: پرونده کاغذ هم اکنون در دادستانی تهران است.

وی با انتقاد از فروش بلیط‌های هواپیما گفت: دیده شده است که در عرض یک دقیقه قیمت‌های بلیط هواپیما افزایش می‌یابد. توقع داریم که در مدیریت فروش‌ها یک مدیریتی انجام شود.

رایگانی در خصوص افزایش قیمت لبنیات گفت: انتظار داریم متولیان مربوطه به موضوع لبنیات‌های سنتی و نحوه تهیه و توزیع و عرضه آن نظارت و ورود جدی تری داشته باشند.

وی به عملکرد گشت‌های مشترک در ۱۰ ماه اخیر اشاره و تصریح کرد: تعداد ۲۶ هزار و ۸۲۷ تیم گشت مشترک اقدام به برگزاری ۱۲۹ هزار و ۶۳۰ بازرسی کردند که در این میان ۴۵ هزار و ۷۶۴ واحد دارای تخلف، ۵۰ هزار و ۸۴۸ واحد بدون تخلف مشاهده و ۳۳ هزار و ۱۸ واحد با دریافت تذکر با توجه به نداشتن سابقه تخلف، اقدام به اصلاح تخلف کردند.

وی افزود: مجموعه ۴۶ هزار و ۲۶۹ پرونده برای واحدهای متخلف تشکیل شده و متخلفان به پرداخت ۹۲۸ هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.

رایگانی ادامه داد: در ده ماهه نخست سال جاری پرتکرارترین تخلفات به ترتیب شامل عدم درج قیمت ۱۲ ۴ هزار و ۶۱۶ پرونده، گران فروشی ۱۱۶ هزار و ۸۳۲ پرونده، عدم ارائه فاکتور خرید ۴۲ هزار و ۲۴۰ پرونده عدم صدور فاکتور ۲۷ هزار و ۱۶۴ پرونده و تقلب ۲۴ هزار و ۶۸۰ پرونده بوده است.

وی در خصوص پرونده‌های استان‌ها هم گفت: بیشترین پرونده‌های متشکله ر گشت‌های مشترک مربوط به استان تهران ۸ هزار و ۳۹۰ پرونده و کمترین پرونده متشکله مربوط به استان کردستان ۷۵۲ پرونده است.

وی افزود: در استان آذربایجان شرقی برابر شکایت مدیریت بانک تجارت منطقه آذربایجان شرقی در مورد عدم ایفای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، با توجه به اینکه متهم در وقت تعیین شده موفق به انجام تعهدات و ترخیص کالاهای مطرح شده نشده و مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ بیش از ۹ میلیارد ریال به بانک و همچنین طبق قانون تعزیرات حکومتی به پرداخت مبلغ نزدیک ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و تعلیق کارت بازرگانی به مدت شش ماه محکوم شد.

وی تصریح کرد: در استان زنجان تیم بازرسی ویژه با حضور رئیس شعبه تعزیرات حکومتی از یک واحد صنعتی ریخته گری بازدید و مشخص شد واحد مذکور به جای تولید صنعتی اقدام به استقرار ۱۵۸۰ دستگاه ماینر و منبع تغذیه کرده که بلافاصله پرونده‌ای در شعب این اداره کل تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت و متخلفان به ضبط کالاهای مکشوفه به نفع دولت و پرداخت ۲۳ میلیارد ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.

سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: در استان آذربایجان غربی مدیرعامل یک شرکت بازرگانی به دلیل قاچاق ۴۸ هزار و ۶۰۵ کیلوگرم مس با شکایت گمرک سرو به پرداخت ۵۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و یک سال ممانعت از فعالیت محکوم شد.

پرونده گران فروشی ذرت و جو در تهران در حال رسیدگی

وی به پرونده‌های تشکیل شده در شهرستان‌های تهران اشاره کرد و گفت: پرونده گران فروشی ذرت و جو در گشت مشترک تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران به میزان ۵ میلیارد و ۷۰۲ میلیون ریال تشکیل و در حال رسیدگی است. پرونده نگهداری کالای قاچاق از نوع پارچه، چای ساز در یک انبار در شهرستان‌های استان تهران به ارزش ۵ میلیارد ریال در حال رسیدگی است.

وی به پرونده‌های تشکیل شده در استان البرز اشاره کرد و گفت: متهم پرونده تولید و عرضه تنباکوی تقلبی به پرداخت ۲۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد. همچنین مدیرعامل شرکت قاچاق کیس ماینرهای تولید رمز بیت کوین به پرداخت ۳۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.

وی افزود: در تهران متهمین عدم ایفای تعهد در دو پرونده، به اعاده ۲۸ میلیون یورو و ۲۰۵ میلیون یورو (جمعاً ۲۳۳ میلیون یورو) در حق بانک شاکی محکوم شدند. همچنین ۵ پرونده با موضوع گران فروشی کاغذ با ارزش ۸۵ میلیارد ریال تشکیل و رسیدگی شده است.

وی افزود: همچنین در استان کردستان ماًموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان سنندج، یک دستگاه خودرو خارجی بی آم دبلیو (BMW) مدل ۲۰۱۶ را توقیف و پس از استعلام از سامانه شماره‌گذاری راهور ناجا مشخص شد که پلاک منصوبه بر روی خودرو متعلق به یک دستگاه خودروی ۲۰۶ تیپ ۳ مدل ۹۷ است نسبت به توقیف اتومبیل موصوف اقدام و نهایتاً خودرو برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد و رئیس شعبه چهارم تعزیرات حکومتی شهرستان سنندج پس از احراز تخلف، حکم به ضبط خودرو و پرداخت ۹ میلیارد و ۳۰۸ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر کرد.

رسیدگی به بیش از ۲۰ هزار پرونده مربوط به خودرو را در دو سال اخیر

رایگانی در خصوص رسیدگی به پرونده‌های خودرو گفت: بیش از ۲۰ هزار پرونده مربوط به خودرو را در دو سال اخیر رسیدگی کردیم و بیش از هشتاد درصد پرونده‌ها با اعلام رضایت شاکی مختومه شده است. شاهد هستیم که بدون ضابطه و دلیل بعضی هفته‌ها شاهد افزایش قیمت هستیم اگر عرضه‌ها مدیریت بشوند بخش زیادی از این مشکلات حل می‌شود.

وی تصریح کرد: دو شرکت خودروسازی قول عمل به تعهد دادند.

وی در خصوص کم فروشی پمپ بنزین‌ها گفت: حاضر هستیم با همکاری شرکت فرآورده‌های نفتی برای سنجش این موضوع ورود کنیم.

رایگانی در خصوص تخلف بودن یا نبودن خروج رمز ارزها گفت: هنوز یک موضع شفاف در این رابطه اعلام نشده است.

وی تصریح کرد: در استان بوشهر با گزارش اعلامی از سوی مأمورین کلانتری ۱۱ شهر نخل تقی که در حین گشت زنی به یک دستگاه خودروی سواری مظنون و در بازرسی از آن تعداد ۹۴۹ دستگاه تلفن همراه و تبلت کشف و توقیف شد و با ارسال گزارش برای رسیدگی پرونده به تعزیرات حکومتی شهرستان کنگان و احراز تخلف، متهم به دلیل حمل کالا قاچاق به ضبط محموله و خودروی حامل آن و پرداخت ۹ میلیارد و ۲۱۱ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

وی ادامه داد: در استان قزوین قاچاقچیان ۱۳ هزار پاکت سیگار قاچاق پس از احراز تخلف به پرداخت یک میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. همچنین در

اردبیل پرونده قاچاق گرانول از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت به این اداره کل واصل و متهمین در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بیله سوار به پرداخت ۶۱۴ میلیارد و ۵۹۵ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.

رایگانی در خصوص مهم‌ترین پرونده‌های استان فارس هم گفت: پرونده قاچاق ۴ دستگاه خودرو که متهم علاوه بر ضبط خودرو به پرداخت ۲۸ میلیارد ریال جریمه نقدی با حکم شعبه پنجم این اداره کل محکوم شد. پرونده قاچاق یک دستگاه خودروی مرسدس بنز که متهم با حکم شعبه پنجم تعزیرات استان به ضبط خودرو پرداخت جریمه به میزان ۲۰ میلیارد ریال در حق دولت محکوم شد.

وی ادامه داد: در استان اصفهان طی طرحی نوآورانه در شعبه رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی اصفهان، پزشکانی که به اخذ حق ویزیت و هزینه جراحی و خدمات پزشکی مازاد بر تعرفه قانونی متهم هستند و تخلف آنها در شعبه محرز می‌شود با موافقت خود ایشان به جای درج در پرونده پزشکی به ارائه خدمات رایگان شامل جراحی، ویزیت و خدمات پزشکی رایگان برای افراد بی بضاعت تحت پوشش بهزیستی و کمیته حضرت امام (ره) و دانش آموزان نیازمند محکوم شدند.

وی در خصوص احکام صادره در رابطه با این متهم گفت: محکومیت پزشک متخصص و جراح ارتوپدی به ۵۰ عمل و ۱۰۰ نفر ویزیت رایگان؛ محکومیت پزشک متخصص کلیه و مجاری ادراری به ویزیت ۱۰۰ نفر بی بضاعت؛ محکومیت پزشک فوق تخصص روانپزشکی کودکان به ۳۰۰ ساعت ارائه خدمات مشاوره از جزئیات این حکم است.