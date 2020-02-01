حذف بخش ویژه جشنواره شعر فجر در شب اختتامیه/ ابهامات باقی است

به گزارش خبرنگار مهر، پس از جنجال‌های پیش آمده پیرامون انتخاب یک شاعر در بخش ویژه جشنواره شعر فجر و انتشار برخی از پیام‌های وی در فضای مجازی که دربرگیرنده توهین به شخصیت‌های دینی و ملی بود، جمعه‌شب ۱۱ بهمن، بنیاد شعر و ادبیات داستانی از حذف بخش ویژه از این رویداد در سال جاری و برگزاری آن در موعدی دیگر خبر داد.

بنا بر این اطلاعیه، نظر به ابهامات مطرح شده درباره این بخش که به انتخاب استعدادهای شعر فارسی با سن کمتر از ۲۵ سال اختصاص دارد، بخش ویژه شعر جوان پس از بررسی‌های لازم در فرصت دیگری برگزار خواهد شد و مراسم پایانی با معرفی برگزیدگان در دو بخش اعلام شده عصر امروز در زاهدان برگزار می‌شود.

این اتفاق اما چند سوال را پیش روی مخاطبان شعر و ادبیات و پیگیران این جشنواره قرار داده که جا داشت در این اطلاعیه درباره آن پاسخ داده می‌شد.

آیا صرف بررسی اثر و بی‌تفاوتی نسبت به شخصیت و حواشی صاحب اثر، معیار صحیحی درباره انتخاب برگزیده جشنواره شعر فجر انقلاب اسلامی است؟ آیا آئین‌نامه این جشنواره چنین موضوعی را تدارک دیده و چنین انتخاب‌هایی را بر می‌تابد؟

از سوی دیگر چه‌کسی پاسخگوی هزینه‌های ایجادشده به‌خاطر این اتفاق برای جریان فرهنگی ایران اسلامی است؟ انتخاب یک فرد با چنین سابقه‌ای در تولید محتوا در فضای مجازی و در نهایت ناچار شدن از حذف او از جریان جشنواره‌ای که روز پیش از اختتامیه، او را به‌عنوان برگزیده معرفی کرده و نیز پایمال شدن حق و فرصت تجلیل از چهار استعداد دیگری را که برای این رویداد انتخاب شده بودند، چه‌طور می‌توان توجیه کرد؟

جستجوهای اینترنتی نشان می‌دهد شاعر مورد نظر از اعضای پایگاه نقد شعر بنیاد شعر و ادبیات داستانی نیز هست که از قضا سردبیر آن، دبیر این بخش ویژه نیز بوده است. با این تفسیر باید این اشتباهات و اتفاقات را چه‌طور تفسیر کرد؟ صرف بیان اینکه آثار بدون نام بررسی می‌شوند و پس از انتخاب از نظر کیفیت ادبی نام صاحب آنها مشخص می‌شود، کافی است؟ آیا هیأت علمی جشنواره که وظیفه تأیید انتخاب برگزیدگان را دارد، در این زمینه پاسخگو است؟

اینها سوالاتی هستند که درباره این رویداد نیاز به پاسخ و شفاف‌سازی مسئولان دارند. امید است پس از فراغت از اختتامیه، زمان و فرصت پاسخگویی در این‌باره وجود داشته باشد.