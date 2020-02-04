به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، احمد دارابی، درباره رعایت نکات ایمنی در فصل سرما بهمنظور صرفهجویی در مصرف گاز طبیعی، گفت: استفاده از پوشش مناسب، پردههای ضخیم، شیرهای ترموستاتیک و رعایت دمای رفاه (۱۸ تا ۲۱ درجه) و پوشش مناسب موتورخانهها و تعمیرات لازم در آنها بهعنوان بخشی از راههای مصرف بهینه گاز توصیه میشود.
وی افزود: با کم کردن دمای خانه و پوشیدن لباس گرم میتوان در مصرف گاز صرفهجویی قابل توجهی انجام داد، بهتر است صرفهجویی را از سادهترین راهها شروع کنیم. متأسفانه در مواجهه با سرما عادتی در ما شکل گرفته است که به جای آنکه لباس گرمتری بپوشیم اتاق را بیشتر گرم میکنیم و در واقع پوشش ما در خانه در فصل تابستان و زمستان چندان تفاوتی با هم ندارد.
به گفته این مقام مسؤول خوشبختانه آمار حوادث ناشی از گاز، هر ساله کاهش مییابد، اما این کافی نیست، میتوان با فرهنگسازی و رعایت نکات ایمنی حوادث را کاهش داد.
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