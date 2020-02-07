به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، مرجعیت عالی دینی عراق در بیانیه‌ای که توسط احمد الصافی نماینده ایشان در کربلای معلی قرائت شد، به تحولات جاری عراق واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است: باید به دو رویداد هفته جاری اشاره کنم؛ نخست اینکه، علی رغم توصیه‌های مکرر مرجعیت دینی درباره لزوم دوری از خشونت و پایبندی به روند مسالمت آمیز تظاهرات و عاری بودن آن از اقداماتی که به منافع مردم لطمه می‌زند، اما این موضوع مانع وقوع حوادث تأسف بار و دردناک در روزهای گذشته نشده است؛ حوادثی که باعث ریخته شدن به ناحق خون افراد بی گناه شده است و آخرین آنها رویدادهایی بود که شامگاه چهارشنبه گذشته در نجف اشرف رخ داد.

در بیانیه‌ای که احمد الصافی آن‌را قرائت کرد، تاکید شده است: در حالی که مرجعیت دینی همه تجاوزات و حملاتی که از سوی هر جهتی رخ داد را محکوم می‌کند و به خانواده‌های قربانیان تسلیت می‌گوید و برای شفای عاجل مجروحان و مصدومان دعا می‌کند، در عین حال همانند گذشته که بارها نیز تاکید کرده، بار دیگر تاکید می‌کند که ضروری است نیروهای امنیتی مسئولیت حفظ امنیت و ثبات و محافظت از میدان‌های اعتراضات و تظاهرات مسالمت آمیز، کشف تعدی گران و افراد نفودی، حفظ منافع شهروندان از اقدامات خرابکاران را برعهده بگیرند و کوتاهی آنها از وظایف خود در این چارچوب هیچ توجیهی ندارد همچنانکه هیچ توجیهی نمی‌تواند آنها را از مسولیت‌هایشان در این زمینه بازدارد و آنها باید با حرفه‌ای گری کامل رفتار کنند و از توسل به خشونت در برخورد با اعتراضات مسالمت آمیز پرهیز کنند و مانع تعدی به معترضان شوند و در عین حال مانع وارد آمدن خسارت به اموال عمومی و خصوصی تحت هر بهانه و عنوانی شوند.

در این بیانیه آمده است: دوم، مرجعیت دینی در خطبه‌های گذشته دیدگاهش برای گذر از بحران سیاسی کنونی را تبیین و تشریح کرد که دولتی که جای دولت مستعفی را می‌گیرد مورد اعتماد مردم بوده و توان آرام کردن اوضاع و بازگرداندن اقتدار دولت را داشته باشد و اقدامات لازم را برای اجرای انتخابات زودهنگام در فضایی مطمئن و دور از تأثیرات جانبی انجام دهد. مرجعیت بار دیگر تاکید می‌کند که در جزئیات گام‌هایی که در این مسیر اتخاذ می‌شود، دخالت نمی‌کند و به اظهار نظر در این خصوص نیز نمی‌پردازد.