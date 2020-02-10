به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلش گیر، ستاره شناسان و متخصصان علوم فضایی از سال‌ها قبل به دنبال یافتن شواهدی در مورد حیات در دیگر سیارات هستند. اما هنوز شواهد قطعی و زیادی در این زمینه جمع آوری نشده است.

با پیشرفت فناوری، هوش مصنوعی به کمک محققان آمده تا شواهدی در این مورد جمع آوری شود، اما هوش مصنوعی هم می‌تواند شواهد یادشده را به غلط ارائه دهد و دانشمندان را فریب دهد.

تحقیقات مؤسسه SETI در آمریکا در مورد حیات در دیگر سیاره‌ها مدتی است که با استفاده از هوش مصنوعی انجام می‌شود و شواهدی نیز از همین طریق در این زمینه جمع آوری شده است. اما بررسی‌هایی که توسط دکتر گابریل دلاتوره در اسپانیا صورت گرفته حاکی از آن است که هوش مصنوعی ممکن است شواهدی را در مورد حیات در دیگر سیاره‌ها جمع آوری کند که این شواهد جعلی و غیرواقعی باشند و وجود خارجی نداشته باشند.

در این زمینه به عنوان مثال به شناسایی سیاره‌ای کوتوله به نام Ceres با استفاده از هوش مصنوعی اشاره شده که ابتدا تصور می‌شد حیات در آن ممکن است، اما بعدها مشخص شد نور شدید ساطع شده از آن ارتباطی با انعکاس آب ندارد و ناشی از رسوبات نمکی براق در سطح Ceres است.

دکتر گابریل دلاتوره هشدار داده تا زمانی که الگوهای مورد استفاده سیستم‌های هوش مصنوعی اصلاح و بهینه سازی نشوند باز هم امکان وقوع اشتباهات مشابه وجود دارد.