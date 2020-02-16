شهید محسوب شدن جانباختگان حادثه کرمان را پی گیری می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی ظهر امروز در دیدار با خانوادههای برخی از جانباختگان حادثه تشییع شهدای مقاومت در کرمان که در بیت الزهرا (س) برگزار شد، گفت: مکانی که در آن مشرف شدهاید جایی است که در آن سالهای سال سردار سلیمانی با پای برهنه میزبان عزاداران بود. اینجا مکانی معطر به عطر شهداست ضمن اینکه از خانوادههای جانباختگان مراسم تشییع قدردانی میکنم.
وی گفت: این توفیقی برای من است که در جمع خانواده معزز سردار سلیمانی و خانوادههای شهدای تشییع باشم.
رئیسی با اشاره به اینکه نیت افرادی که در آئین تشییع شهدای مقاومت شرکت کردند رضای خداوند و حول محور ولایت بود بود، افزود: سردار سلیمانی یک مجاهد سالک بود و چهرهای خدایی داشت و در مسیر خدایی شهید شد.
وی جهاد در راه خدا، ایثار، صبر، توکل، ایمان به خدا و ارزشهای الهی را از جمله ویژگیهای سردار سلیمانی دانست و گفت: خداوند دلها را در ایران اسلامی متوجه او کرده بود کسی که با خدا باشد خدا هم با اوست.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه سردار سلیمانی در مسیر سیدالشهدا (ع) گام برداشت، افزود: دلها دست خداست و دست هیچکس نیست و نگاهی که میماند نگاه به کربلای حسینی است. خداوند تمام دلها را متوجه حسینبن علی کرد و این تضمین حسین است که هر کسی حسینی زندگی کند خداوند دلها را متوجه او میکند.
رئیسی عنوان کرد: این راه، راه خدا بود که او رفت و کسانی که برای تشییع او آمده بودند و هر گامی که برداشتند در مسیر خداست. هرکس هر گامی که به طرف قبر شهید کربلا برمیدارد خداوند پاداش او را پاداش کربلاییان میداند.
وی خطاب به خانواده جان باختگان آئین تشییع شهدای مقاومت در کرمان گفت: خداوند حضور خانواده شما را در این مسیر قرار داد؛ برای من نقل کردند برخی از این عزیزان که در این حادثه شهید شدند با غسل شهادت شرکت کردند.
رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: یک مجاهد مگر در مقابل دشمن چه میکند؟ کار اول این است که بجنگد تا شهید شود؛ کار دوم این است که بجنگد تا اسیر شود و کار سوم این است که بجنگد و تا شکست دشمن تسلیم نشود.
وی گفت: یک مجاهد میجنگد تا در سنگر وظیفه شناسی و در سنگر اهل بیت (ع) باشد و این افرادی که در این حادثه جان باختند نیز در سنگر وظیفه شناسی حضور داشتند.
رئیسی عنوان کرد: در آئین تشییع خار چشم دشمن این بود که شهادت سردار دیگر قضیه یک فرد نبود بلکه به وظیفه یک ملت تبدیل شد و مردم ایران نشان دادند که همه ملت در مقابل دشمن قرار دارند.
رئیسی گفت: مرگ حق است اما اینکه انسان با اراده و با تسلیم گام بردارد و با ارزشهای دینی نامش را در این تومار ثبت کند و دچار یک حادثه شود، پاداشش با خداست.
وی خطاب به خانوادههای جان باختگان بیان کرد: خانواده شما تا لحظه جان دادن در راه ترویج شعائر دینی حرکت میکردند؛ این افراد انسانهایی وظیفه شناس و برگزیده هستند که روحشان با حاج اسم سلیمانی و امام حسین (ع) محشور خواهد شد.
رئیس قوع قضائیه گفت: از لحاظ اداری بنیاد شهید باید در خصوص شهید محسوب شدن این افراد اقدام کند و بنده هم حتماً خواسته شما در این زمینه را پیگیری خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه دل خانوادههای جانباختگان برای امام حسین (ع) میتپد، افزود: قبل از سفر به کرمان پی گیر شهید محسوب شدن این عزیزان بودم و بعد از سفر هم در تهران پیگیری خواهم کرد و انشاالله که خواسته شما برآورده شود.
در خواست برای شهید محسوب شدن جانباختگان حادثه تشییع شهدای مقاومت در کرمان
برادر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: در این حادثه تقدیر از خانوادههای نجیبی که شریک غم ما شدند را به صاحب خانه واگذار میکنیم و تنها چیزی که میخواهیم دغدغه خانواده شهدا است و قطعاً این عزیزان به بهشت پرواز کردند.
سلیمانی تصریح کرد: ضمن تقدیر از خانواده آنها از رئیس قوه قضائیه میخواهیم دغدغه بازماندگان برای شهید محسوب شدن این افراد را پیگیری کنند تا این مشکل آنها مرتفع شود.
در این مراسم آقا ملایی به نمایندگی از خانوادههای جانباختگان مراسم تشییع درخواست کرد که این افراد شهید محسوب شوند.
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