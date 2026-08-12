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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

حرم شاهچراغ(ع) سیاه‌پوش شد؛ فارس در سوگ پیامبر(ص) و دو امام معصوم

حرم شاهچراغ(ع) سیاه‌پوش شد؛ فارس در سوگ پیامبر(ص) و دو امام معصوم

شیراز- مردم شیراز و شهرستان‌های فارس با حضور در حرم شاهچراغ(ع)، رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) را به سوگ نشستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مردم شیراز و شهرستان‌های فارس و همچنین مجاوران حرم مطهر احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ (ع) امروز با حضور در این بارگاه ملکوتی، رحلت پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت دو سلاله برگزیده ایشان، حضرت امام حسن مجتبی (ع) و حضرت امام رضا (ع) را تسلیت و تعزیت گفتند.

حجت الاسلام میرشکاری معاون فرهنگی آستان مقدس احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ (ع) از برگزاری ویژه‌برنامه‌های سوگواری دهه پایانی ماه صفر در این حرم مطهر خبر داد و گفت: این برنامه‌ها از شب گذشته آغاز شده و تا فردا شب ادامه خواهد داشت.

وی افزود: ویژه‌برنامه‌های دهه آخر صفر به مدت سه شب در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر و همزمان با اقامه نماز مغرب و عشا برگزار می‌شود.

میرشکاری ادامه داد: در نخستین شب این مراسم که شب گذشته برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کیخا به ایراد سخنرانی پرداخت و پس از آن نیز دعای توسل و مراسم مرثیه‌خوانی با نوای حاج مهدی منصوری برگزار شد.

معاون فرهنگی آستان مقدس شاهچراغ (ع) بیان کرد: امشب نیز حجت‌الاسلام والمسلمین استوار میمندی در شبستان امام خمینی (ره) سخنرانی خواهد کرد و در ادامه، مراسم قرائت حدیث کساء و مرثیه‌خوانی با مداحی مهدی کریم‌پور برگزار می‌شود.

میرشکاری خاطرنشان کرد: در سومین شب این ویژه‌برنامه‌ها نیز که فردا پنج‌شنبه ۲۲ مرداد برگزار می‌شود، دعای کمیل و مراسم مرثیه‌خوانی با نوای حاج امیر عارف در حرم مطهر برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری آیین لاله‌گردانی خدام حرم مطهر احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ (ع) خبر داد و گفت: این آیین فردا شب همزمان با برگزاری مراسم سوگواری دهه آخر صفر برگزار می‌شود.

حرم مطهر شاهچراغ (ع) در این ایام میزبان زائران و عزادارانی است که با حضور در بارگاه منور حضرت احمد بن موسی (ع)، در سوگ رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) به عزاداری و عرض ارادت می‌پردازند.

کد مطلب 6915104

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