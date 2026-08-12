مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ناپایداریهای همرفتی به صورت رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید طی امروز در جنوب استان به ویژه در ارتفاعات دهاقان، سمیرم، شهرضا و جنوب نایین پیشبینی میشود.
به گفته وی، همچنین از امروز تا پایان هفته، در مناطق شمالی، شرقی و مرکزی استان، افزایش ابر و احتمال وقوع تندبادهای لحظهای و خیزش گردوخاک وجود دارد.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت پیش رو در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد، گفت: کاشان با بیشینه دمای ۴۳ درجه سلسیوس بالای صفر و و بویین میاندشت با کمینه دمای ۱۲ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین مناطق استان ثبت شدند.
معتمدی اضافه کرد: دمای شهر اصفهان مرکز استان نیز در گرمترین ساعات امروز به ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
نظر شما