به‌گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد اوجانی افزود: امسال در ۶ استان خوزستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، کردستان، ایلام و همدان، با برپایی ۴۵۳ غرفه در ۳۷ نقطه استراتژیک، محصولات صنایع‌دستی کشور به نمایش گذاشته شد.

وی با اشاره به تنوع رشته‌های عرضه شده، از حضور آثاری همچون گلیم‌بافی، تراش سنگ‌های قیمتی، رودوزی‌های سنتی، نازک‌کاری، محصولات چوبی، احرامی‌بافی، حصیربافی و سفال وسرامیک خبر داد و تأکید کرد: در انتخاب محصولات، معیارهایی نظیر «ذائقه مصرف‌کننده»، «سهولت در حمل» و «مقاومت در برابر آسیب» لحاظ شده است تا بیشترین بازدهی را داشته باشند.

مدیرکل بازاریابی معاونت صنایع‌دستی، میزان فروش کالاهای عرضه شده در این ایام را ۳۱ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۲ میلیون نفر از زائران، به‌ویژه از کشورهای پاکستان، افغانستان، آذربایجان، ترکیه و عراق از این غرفه‌ها بازدید کرده‌اند.

اوجانی در ادامه به پتانسیل‌های صادراتی این رویداد اشاره کرد و گفت: حضور زائران کشورهای مختلف می تواند ما را در شناسایی سلیقه ی مصرف کنندگان از کشورهای یاد شده کمک نماید.

وی خاطرنشان کرد: مقامات ارشد کشوری از جمله سخنگوی دولت، معاون سیاسی-امنیتی وزارت کشور، رئیس ستاد اربعین و نمایندگان مجلس و...، با بازدید از این غرفه‌ها، حمایت خود را از این اقدام ابراز داشتند.