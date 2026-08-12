https://mehrnews.com/x3cN6C ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۱ کد مطلب 6915105 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۱ حال و هوای خیابان طبرسی مشهد در آستانه سالروز شهادت امام مهربانی ها مشهد- خیابان طبرسی مشهد در آستانه سالروز شهادت امام مهربانی ها غرق در اندوه و ماتم است. دریافت 38 MB کد مطلب 6915105 کپی شد مطالب مرتبط پورجمشیدیان: حدود یک میلیون نفر ظرفیت اسکان در مشهد آماده شده است زائران پیاده حرم مطهر رضوی مراسم عزاداری ظهر رحلت پیامبر(ص) و شهادت امام حسن(ع) در حرم رضوی حال و هوای رواق دارالذکر حرم مطهر امام رضا(ع) آمادهسازی گلها و گلآرایی برای مراسم خطبه خوانی شب شهادت امام رضا(ع) تصاویر هوایی از موکبهای خدمترسان به زائران پیاده امام رضا(ع) اسکان ۴ میلیوننفر زائر از سوی قرارگاه مردمی «هممحله امام رضا» ترافیک در مسیرهای منتهی به حرم امام رضا(ع) سنگین است برچسبها حرم امام رضا (ع) مشهد شهادت حضرت امام رضا(ع) دهه پایانی ماه صفر
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