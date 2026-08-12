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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۱

حال و هوای خیابان طبرسی مشهد در آستانه سالروز شهادت امام مهربانی ها

حال و هوای خیابان طبرسی مشهد در آستانه سالروز شهادت امام مهربانی ها

مشهد- خیابان طبرسی مشهد در آستانه سالروز شهادت امام مهربانی ها غرق در اندوه و ماتم است.

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کد مطلب 6915105

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