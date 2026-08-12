 ۳۵۰ تیم امدادی در ۵۰۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی اصفهان مستقر شد

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارائه خدمات ایمنی و ترافیکی در مسیر بازگشت زوار ثامن‌الحجج (ع) و همچنین مدیریت سفرهای آخر ماه صفر در سطح استان، ۳۵۰ تیم امدادی و پشتیبانی در ۵۰۰۰ کیلومتر از مسیرهای ارتباطی استان اصفهان مستقر شده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: این استقرارها شامل تمامی محورهای کلیدی استان از جمله محورهای شرق، غرب و شمال، مسیر اصفهان-خور و بیابانک-جندق-معلمان، محور نایین-انارک-چوپانان-خور-طبس و همچنین محورهای اصفهان-میمه-نطنز و کاشان و کلیه آزادراه‌های استان است تا ضریب ایمنی سفرها افزایش یابد.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های ویژه در مشهد مقدس تصریح کرد: ۱۰ تیم امدادی و فوریتی از اورژانس‌های پیش‌بیمارستانی دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان و کاشان به همراه ۷ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس برای خدمت‌رسانی به زائرین در مشهد مستقر شده‌اند. همچنین ۲ تیم امدادی مجهز به آمبولانس و ۱۰۰ نفر از نیروهای جمعیت هلال‌احمر در قالب طرح کمک به زائرین در محدوده حرم مطهر رضوی برای خدمت‌رسانی حضور دارند.

شیشه‌فروش به تمهیدات رفاهی و اسکان نیز اشاره کرد و گفت: به‌منظور پشتیبانی و اسکان بین‌راهی مسافران، علاوه بر پایگاه‌های امدادی و مساجد بین‌راهی، موکب‌های مردمی نیز در طول مسیرها فعال شده‌اند. همچنین ۶۵ مجتمع خدمات رفاهی در مسیر بازگشت زوار و سایر محورهای جاده‌ای استان برای ارائه خدمات مهیا شده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان درباره ناوگان حمل‌ونقل نیز بیان داشت: با هماهنگی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، تعداد ۳۵۰ ناوگان اتوبوس برای بازگشت زوار پیش‌بینی شده و تدابیر ایمنی لازم با اعمال نظارت‌های میدانی و استقرار تیم‌ها در مسیر حرکت اتوبوس‌ها اتخاذ شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات ایمنی درون‌شهری اشاره کرد و افزود: ۶۰ تیم امدادی، آتش‌نشانی و فوریت‌های پزشکی برای افزایش ضریب ایمنی مراسم‌های پیاده‌روی و سوگواری‌های ایام پایانی ماه صفر در مکان‌ها و مسیرهای تعیین‌شده در شهر اصفهان و سایر شهرهای استان امروز مستقر شده‌اند.

شیشه‌فروش با تاکید بر لزوم هوشیاری رانندگان با توجه به افزایش تردد در جاده‌ها، خاطرنشان کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر وزش تندباد، گرد و خاک و افزایش دما در روزهای پیش رو، از تمامی رانندگان تقاضا می‌شود ضمن رعایت اصول ایمنی و توصیه‌های پلیس راه، از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی جداً پرهیز کنند تا شاهد سفری ایمن برای هموطنان باشیم.