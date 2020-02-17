کیفیت بهداشتی شیر خام در استان نسبت به سال گذشته ارتقا یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله بهمنش افزود: سالانه قریب به ۹۱ هزار تن شیر در استان تولید میشود که از این مقدار تقریباً ۸۰ درصد سهم دامداریهای سنتی است.
وی بیان داشت: باید با شناسنامه دار شدن عاملین جمع آوری شیر خام، زنجیره نظارتی بر این ماده غذایی ارزشمند تقویت شود.
بهمنش افزود: شناسنامه دار کردن عاملین جمع آوری شیر خام از اهداف کمیته ارتقای سلامت و بهداشت شیرخام است.
مدیر کل دامپزشکی استان تصریح کرد: افزایش کیفیت شیر خام سبب کاهش مخاطرات بیولوژیکی، شیمیایی و افزایش تولید شیر خام و کاهش موارد بیماریهای مشترک قابل انتقال به انسان میشود.
وی تاکید کرد: تشدید نظارت بهداشتی بر روند تولید شیر با شناسنامه دار کردن عاملین جمع آوری شیر خام برای ردیابی و تکمیل و ارتقای فرآیند زنجیره سرد جهت حمل شیر خام از دامداریها به مراکز جمع آوری و کارخانههای فرآوردههای فرآوری مدنظر کمیته ارتقای کیفیت بهداشتی شیر خام است.
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