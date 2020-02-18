امکان «درخواست تاکسی» از طریق اپلیکیشن تپسی فراهم شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، امکان درخواست اختصاصی تاکسی‌های زرد و سبز شهری در اپلیکیشن تپسی، سرویس جدیدی است که این شرکت به کاربران خود ارائه کرده است. با استفاده از این سرویس، کلیه مسافران این تاکسی اینترنتی می‌توانند برای سفرهای درون‌شهری خود، درخواست سفر با تاکسی‌های زرد و سبز دهند.

این اقدام به دنبال امضای قراردادی مابین سازمان تاکسیرانی و شرکت تپسی و افزایش دامنه همکاری این دو مجموعه صورت گرفته است. با امضای این قرارداد و صدور مجوز فعالیت تاکسی‌های شهری در سامانه تپسی، در حال حاضر بخش بزرگی از تاکسی‌های شهری در سامانه تپسی ثبت نام کرده و مشغول فعالیت هستند.

در نتیجه افزوده شدن سرویس درخواست تاکسی به اپلیکیشن تپسی، آن دسته از مسافرانی که به هر دلیل، مانند وارد شدن به محدوده طرح ترافیک در طول روز، مایل به استفاده از تاکسی‌های زرد و سبز هستند، می‌توانند به صورت اختصاصی برای این دسته از تاکسی‌ها درخواست سفر دهند.

سرویس درخواست تاکسی، یکی از مجموعه قابلیت‌های جدیدی است که تپسی به تازگی از آنها رونمایی کرده است. پیش از این نیز علاوه بر تغییر هویت بصری و بهبود معماری اپلیکیشن، باشگاه مشتریان تپسی با عنوان «سفینه تپسی» به کاربران این شرکت ارائه شده بود.

ارائه نسخه جدید iOS اپلیکیشن تپسی

در ادامه تغییرات تپسی، این مجموعه، اپلیکیشن جدید خود برای کاربران سیستم عامل iOS را نیز معرفی کرده است. در اپلیکیشن جدید iOS، تمامی قابلیت‌ها و سرویس‌های اضافه شده پس از تغییرات اخیر تپسی، به چشم می‌خورند.

از جمله تغییرات اپلیکیشن مسافر تپسی برای کاربران سیستم عامل iOS می‌توان به افزوده شدن باشگاه مشتریان، بهبود سرویس لاین، سرویس جدید درخواست تاکسی و البته تغییرات هویت بصری و معماری اپلیکیشن در جهت تسهیل استفاده از این اپلیکیشن نام برد.

گفتنی است، پس از اعمال محدودیت‌های شرکت اپل برای اپلیکیشن‌های ایرانی و از دسترس خارج شدن این اپلیکیشن‌ها، تیم تپسی برای جبران این محدودیت، نسخه تحت وب اپلیکیشن را ارائه داده بود. نسخه تحت وب تپسی دارای قابلیت‌های مشابه اپلیکیشن موبایلی است و کاربرانiOS می‌توانند سرویس‌های مشابه اپلیکیشن را دریافت کنند .

نسخه جدید اپلیکیشن مسافر تپسی ویژه سیستم عامل iOS، هم اکنون در بسترهای دریافت اپلیکیشن‌های موبایلی چون «سیب اپ» و «سیبچه» در دسترس است. همچنین آن دسته از کاربرانی که به این بسترها دسترسی ندارند، می‌توانند همچنان از نسخه تحت وب تپسی استفاده کنند.

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