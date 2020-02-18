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۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۵۵

معاون وزیر خارجه کویت:

کویت ارتباط مستمری با ایران دارد

کویت ارتباط مستمری با ایران دارد

معاون وزیر خارجه کویت ضمن مثبت و سازنده توصیف کردن دیدار اخیر وزرای خارجه ایران و کویت با یکدیگر در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ، گفت: کویت ارتباط مستمری با ایران دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «خالد الجار الله» معاون وزیر خارجه کویت در سخنانی به دیدار «احمد ناصر المحمد الصباح» وزیر خارجه این کشور با «محمد جواد ظریف» همتای ایرانی خود در حاشیه نشست امنیتی مونیخ اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: ما با ایران به طور مستمر در ارتباط هستیم. مسئولان ایرانی به کویت سفر می‌کنند و طبیعی است که وزرای خارجه دو طرف در حاشیه نشست مونیخ با یکدیگر دیدار کنند.

الجار الله تأکید کرد: دیدار میان طرف‌های ایرانی و کویتی مثبت و سازنده بود و از دیدگاه ما چنین دیدارهایی به نفع منطقه بوده و در زمینه آرام سازی اوضاع مؤثر است.

الجار الله در بخش دیگری از سخنان خود به تداوم بحران خلیج فارس میان قطر و کشورهای تحریم کننده اشاره کرد و گفت: باعث نا امیدی است که این بحران همچنان میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد؛ اما با این حال ما به نقش میانجی گرایانه خود در این زمینه ادامه می‌دهیم و به اینکه این بحران حل شود، امیدوار هستیم.

کد مطلب 4855935

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    نظرات

    • IR ۲۰:۴۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
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      پاسخ
      کویتی ها هرگز فراموش نمی کنند زمانی که عراق آن را ظرف 2 ساعت اشغال کرد. ایران تنها کشوری بود که این اشغالگری را محکوم گرد. با کویتی ها گفتند 18 میلیارد دلار برای جنگ با ایران به صدام کمک کرده بودند.

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