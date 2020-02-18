تصادف شدید در شمال به جنوب بزرگراه امام علی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران در خصوص حادثه وقوع تصادف در اتوبان امام علی گفت: در ساعت ۱۵ و ۲۷ دقیقه ظهر امروز وقوع یک فقره تصادف در مسیر شمال به جنوب این بزرگراه به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله مأموران آتش نشانی از ایستگاه و در دو مسیر مختلف خود را به محل وقوع حادثه بالاتر از خروجی اتوبان صدر رساندند و دریافتند که یک خودروی ۲۰۶ از مسیر خود منحرف شده است.

ملکی گفت: بررسی اولیه محل وقوع حادثه حکایت از آن داشت که خودروی ۲۰۶ به دلیل نامعلومی تغییر مسیر داده و به سمت گارد ریل‌های اتوبان منحرف شده و به پایه فلزی یک تیر چراغ برق برخورد کرده است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران تصریح کرد: خودرو به طرز وحشتناکی متلاشی شده و به دور تیر فلزی چراغ برق پیچیده شده بود و راننده که جوان ۲۰ ساله بود که وضعیت خوبی نداشت.

وی ادامه داد: بلافاصله عملیات خروج این جوان از داخل خودرو آغاز شد و این فرد تحویل عوامل اورژانس داده شد تا هر چه سریع‌تر به مراکز درمانی منتقل شود.

ملکی گفت: در ساعت ۱۶ و ۴۵ دقیقه عملیات به پایان رسیده و محل حادثه برای بررسی‌های بیشتر در اختیار عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی قرار گرفت.