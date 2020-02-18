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۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۹:۰۹

ملکی خبر داد

تصادف شدید در شمال به جنوب بزرگراه امام علی

تصادف شدید در شمال به جنوب بزرگراه امام علی

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران از وقوع یک فقره تصادف وحشتناک در مسیر شمال به جنوب اتوبان امام علی (ع) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران در خصوص حادثه وقوع تصادف در اتوبان امام علی گفت: در ساعت ۱۵ و ۲۷ دقیقه ظهر امروز وقوع یک فقره تصادف در مسیر شمال به جنوب این بزرگراه به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله مأموران آتش نشانی از ایستگاه و در دو مسیر مختلف خود را به محل وقوع حادثه بالاتر از خروجی اتوبان صدر رساندند و دریافتند که یک خودروی ۲۰۶ از مسیر خود منحرف شده است.

ملکی گفت: بررسی اولیه محل وقوع حادثه حکایت از آن داشت که خودروی ۲۰۶ به دلیل نامعلومی تغییر مسیر داده و به سمت گارد ریل‌های اتوبان منحرف شده و به پایه فلزی یک تیر چراغ برق برخورد کرده است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران تصریح کرد: خودرو به طرز وحشتناکی متلاشی شده و به دور تیر فلزی چراغ برق پیچیده شده بود و راننده که جوان ۲۰ ساله بود که وضعیت خوبی نداشت.

وی ادامه داد: بلافاصله عملیات خروج این جوان از داخل خودرو آغاز شد و این فرد تحویل عوامل اورژانس داده شد تا هر چه سریع‌تر به مراکز درمانی منتقل شود.

ملکی گفت: در ساعت ۱۶ و ۴۵ دقیقه عملیات به پایان رسیده و محل حادثه برای بررسی‌های بیشتر در اختیار عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی قرار گرفت.

کد مطلب 4856408

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