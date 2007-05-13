طوفان جان یک شهروند تهرانی را گرفت

به گزارش خرنگار مهر ، بین ساعت 18 تا 30/19 تهرانی ها شاهد بارش تند باران و وزش شدید باد در سطح شهر و معابر بودند.

وزش باد به حدی شدید بود که در برخی از منطقه های تهران مانند خیابان کارگر شمالی و کریمخان درخت هایی نتوانستند شدت باد را تحمل کنند و شکستند.

یکی از بیلبوردهای مستقر در میدان انقلاب هم بر اثر وزش باد خم شد و پیاده رو را مسدود کرد.

اما ناگوارترین حادثه ، سقوط یک اصله درخت در خیابان شهید باهنر (نیاوران) بود که منجر به مرگ یکی از شهروندان شد.

محمد بیات، معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، مرگ این شهروند را بر اثر افتادن درخت روی خودروی پراید وی عنوان کرد.

این مقام مسئول همچنین از وقوع 50 حادثه در طول این چند ساعت به دلیل وزش باد و بارش باران خبر داد و افزود: بیشترین حادثه ها مربوط به سقوط درخت، شل شدن و یا افتادن داربست ها، قطع و بریدگی سیم های برق و یا بروز مشکل برای چراغ های راهنمایی و رانندگی بوده است.

گفتنی است مسئولان مدیریت بحران از هرگونه اظهار نظر و ارائه اطلاعات در این رابطه خودداری کردند.