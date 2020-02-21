بهترین دموکراسی جهان در جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور هم همچون سایر مسئولان قضائی در انتخابات شرکت کرد.

وی با حضور در حسینیه ارشاد رأی خود را به صندوق انداخت.

مرتضوی مقدم گفت: بهترین دموکراسی در جهان، در جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: ۴۱ سال است که جمهوری اسلامی ایران به برکت حضور ملت عزیز ایران سر پا ایستاده است.

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: مردم ایران اسلامی ۴۱ سال است با عشق و علاقه در انتخابات شرکت می‌کنند چرا که می‌دانند عزت جمهوری اسلامی ایران به حضور آنها در صحنه است.

حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم با بیان اینکه پیام ما به دشمنان این است که ملت ایران را ببینند که سال به سال و دوره به دوره، با شکوه بیشتری در انتخابات شرکت می‌کنند، گفت: تحریم‌ها نتوانسته در ملت ما اثر بگذارد و حضور امروز مردم پای صندوق‌های رأی، دلیلی بر همین مدعا است.