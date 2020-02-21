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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۴۲

مدیرکل آموزش و پرورش کرمانشاه:

مدارس کرمانشاه فردا تعطیل است

مدارس کرمانشاه فردا تعطیل است

کرمانشاه_ مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: مدارس شهرستان کرمانشاه فردا سوم اسفند ماه تعطیل است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید یزدان پناه امروز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امسال هم همچون سایر دوره‌ها تعدادی از فرهنگیان و کارکنان اداره کل آموزش و پرورش در فرآیند برگزاری انتخابات مشارکت دارند.

وی افزود: با توجه به اینکه تعداد کاندیداها در شهرستان کرمانشاه بالا است و احتمال طول کشیدن شمارش آرا تا صبح فردا هم وجود دارد، بنابراین تمامی مدارس شهرستان کرمانشاه فردا شنبه سوم اسفند تعطیل است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تصریح کرد: این تعطیلی شامل تمامی مقاطع پیش دبستانی تا متوسطه دوم است و برای شهرستان‌ها هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

این مسئول گفت: ۷۰ درصد مدارس شهری و روستایی شهرستان کرمانشاه به طور مستقیم درگیر فرآیند انتخابات هستند.

کد مطلب 4858580

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