مدارس کرمانشاه فردا تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید یزدان پناه امروز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امسال هم همچون سایر دوره‌ها تعدادی از فرهنگیان و کارکنان اداره کل آموزش و پرورش در فرآیند برگزاری انتخابات مشارکت دارند.

وی افزود: با توجه به اینکه تعداد کاندیداها در شهرستان کرمانشاه بالا است و احتمال طول کشیدن شمارش آرا تا صبح فردا هم وجود دارد، بنابراین تمامی مدارس شهرستان کرمانشاه فردا شنبه سوم اسفند تعطیل است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تصریح کرد: این تعطیلی شامل تمامی مقاطع پیش دبستانی تا متوسطه دوم است و برای شهرستان‌ها هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

این مسئول گفت: ۷۰ درصد مدارس شهری و روستایی شهرستان کرمانشاه به طور مستقیم درگیر فرآیند انتخابات هستند.