راهکارهای پیشگیری از ابتلا به کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت بهداشت، با اشاره به مبتلا شدن تعدادی از هموطنان به کرونا ویروس، برای پیشگیری از شیوع این بیماری در کشور، توصیههای بهداشتی را مورد تاکید قرار داده است.
دست کم بیست ثانیه برای شستشوی دستان خود با آب و صابون، وقت بگذاریم و مرتب دستانمان را بشوییم؛ میتوانیم در صورت نبود دسترسی به آب و صابون، از محلول ضدعفونی کننده بر پایه الکل که دست کم ۶۰ درصد الکل دارد، استفاده کنیم.
از تماس دست با چشمها، بینی و دهان خودداری کنیم.
از تماس نزدیک با افراد بیمار پرهیز کنیم.
برای جلوگیری از ابتلاء به ویروس کرونا، به سرعت پس از ورود به خانه، دستهای خود را بشوییم و ضدعفونی کنیم؛ این کار را از همه اعضای خانواده بخواهیم.
با دستمال کاغذی، هنگام سُرفه یا عطسه جلوی دهان خود را بگیریم و سپس دستمال را در سطل زباله بیندازیم.
اشیا و سطوحی را که مرتب لمس میکنیم مانند ریموت کنترل تلویزیون، دستگیره درها و گوشی همراه، تمیز و ضدعفونی کنیم.
رعایت فاصله دست کم یک متر با فرد بیماری که سرفه میکند، در پیشگیری از ابتلاء به این بیماری مؤثر است.
دست دادن و روبوسی را به کمترین اندازه ممکن برسانیم.
استفاده از ماسک به هیچ وجه برای عموم مردم توصیه نمیشود و تنها افرادی که سرماخوردگی یا عفونت تنفسی دارند، بهتر است برای جلوگیری از انتقال بیماری به دیگران از ماسک استفاده کنند.
مصرف ویتامین C، میوه و سبزی سبب تقویت سیستم ایمنی بدن میشود و فرد را در مقابل ابتلاء به ویروس کرونا مقاوم میکند.
نظر شما