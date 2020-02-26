جزئیات نرخ رسمی ۴۷ ارز / قیمت یورو و پوند افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین امروز هر پوند انگلیس با ۲۰۶ ریال افزایش به قیمت ۵۴ هزار و ۵۴۴ ریال و هر یورو نیز با ۲۳ ریال رشد به نرخ ۴۵ هزار و ۶۴۴ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۹۷۱ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۳۱۸ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۴۸۵ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۱۰ ریال، روپیه هند ۵۸۶ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۹۷۵ ریال، دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۸ ریال، صد روپیه پاکستان ۲۷ هزار و ۲۳۵ ریال، صد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۲۰۰ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۹۲ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار ۶۲۹ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۶ هزار و ۵۲۵ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۷۶۹ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۸۲۹ ریال، روبل روسیه ۶۴۴ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، صد دینار عراق ۳ هزار و ۵۳۰ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۷ هزار و ۶۹۴ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۴۲ ریال، صد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۴۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۱۲ ریال، کیات میانمار ۳۰ ریال و صد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۴۰۱ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ صد درام ارمنستان ۸ هزار و ۸۱۲ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۷۴۱ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۷۳ ریال، صد بات تایلند ۱۳۱ هزار و ۸۷۷ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار ۹۰۶ ریال، هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۵۷۳ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، صد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۱۱۶ ریال، لاری گرجستان ۱۵ هزار و ۶۶ ریال، هزار روپیه اندونزی ۳ هزار و ۱۵ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۸ هزار و ۸۴۱ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۸ ریال، صد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۳۲۶ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۳۳ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش‌گذاری شد.